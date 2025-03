Mais de 20 bombeiros combatem incêndio em apartamento no Funchal

Deflagrou, esta manhã, um incêndio na cozinha de um apartamento do 3.º andar da Quinta Deão, no Funchal.

No local encontram-se mais de 20 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses a combater as chamas.

Foram também mobilizados nove viaturas, entre elas uma ambulância que não chegou a ser utilizada dada a inexistência de feridos.