Ministra da Venezuela recebeu embaixador para reforçar laços com Portugal

A Venezuela anunciou no domingo que passou revista à agenda diplomática e cooperação com Portugal, França e Suíça, com reuniões com os chefes das missões diplomáticas dos três países.

O Ministério de Relações Exteriores da Venezuela (MRE), anunciou em comunicado que a vice-ministra de Relações Exteriores para a Europa e América do Norte, Andrea Corao, se reuniu com os diplomatas "como parte da sua agenda de trabalho para passar revista e fortalecer as relações diplomáticas com os países das áreas geográficas do seu gabinete.

"Em primeiro lugar, recebeu, na Casa Amarela António José de Sucre [sede do MRE], o Embaixador da República Portuguesa, João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago, com quem discutiu questões de interesse mútuo para fazer avançar a cooperação binacional", refere o comunicado.

O comunicado refere que o Embaixador de Portugal "chegou à República Bolivariana da Venezuela a 22 de maio de 2022 e apresentou Cartas Credenciais a 30 de maio do mesmo ano. Em 2024, apresentou Cartas Credenciais à República de Trinidad e Tobago, a São Vicente e Granadinas, ao Secretariado da Comunidade das Caraíbas (CARICOM) e à República Cooperativa da Guiana, acreditando-o como embaixador concorrente, com residência em Caracas".

O comunicado explica ainda que Andrea Corao reuniu-se também com o embaixador de França acreditado em Caracas, Emmanuel Pineda, "para reforçar os laços de amizade entre as duas nações".

"O Chefe de Missão francesa apresentou as suas Cartas Credenciais ao Presidente Nicolás Maduro em 16 de agosto de 2023, numa cerimónia protocolar realizada no Palácio de Miraflores", explica.

Segundo o MRE houve também uma reunião com o embaixador da Confederação Suíça, Gilles Roduit, em que "as partes passaram revista ao mapa de cooperação e ratificaram as relações históricas de amizade entre os seus povos".