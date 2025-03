PAN insiste na proposta legislativa para reforçar o controlo dos fluxos turísticos na Madeira

O PAN alertou para a necessidade de controlar os fluxos turísticos nas zonas de maior pressão de modo a garantir a mobilidade e a qualidade do destino. Garante, por isso, que vai voltar a dar entrada, na próxima legislatura, à proposta parlamentar que apresentou conjuntamente com a IL e que acabou por cair com a dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira.

A posição do partido encabeçado por Mónica Freitas foi manifestada depois da notícia do DIÁRIO sobre o caos no Pico do Areeiro, na manhã desta terça-feira de Carnaval.

Trânsito muito congestionado no acesso ao Pico do Areeiro Estradas cortadas junto ao último entroncamento – acesso à Eira do Serrado – gera queixas por falta de aviso

O PAN refere que "a elevada afluência turística na Madeira tem agravado problemas de congestionamento, em locais como o Pico do Areeiro e o Monte, onde o trânsito intenso e o estacionamento desordenado afectam tanto a mobilidade como a qualidade de vida dos residentes". Neste sentido, lembrou que "o PAN tem vindo a defender a necessidade de gerir e controlar os fluxos turísticos na Região, tendo inclusivamente apresentado na Assembleia, agora dissolvida, um diploma nesse sentido, em conjunto com o deputado Nuno Morna".

O diploma previa medidas concretas, como a implementação de sistemas de reserva prévia para locais de grande afluência, a criação de transportes dedicados para reduzir o uso de veículos privados e a aplicação de taxas de acesso a determinadas zonas, garantindo que as receitas sejam reinvestidas na conservação e melhoria da infra-estrutura turística. "Estas soluções são fundamentais para equilibrar o crescimento económico com a preservação ambiental e a qualidade de vida dos residentes", sublinha Mónica Freitas, em comunicado de imprensa.

Contudo, com a dissolução da Assembleia Regional o diploma caiu. Ainda assim, o PAN deixa a garantia que na próxima legislatura irá voltar a apresentá-lo, de forma a que esta situada seja mitigada o máximo possível.

A Madeira tem que estar preparada para o crescimento do turismo de forma responsável e sustentável. Não podemos permitir que a pressão turística comprometa a experiência dos visitantes e a qualidade de vida da população. Esta proposta, construída com base no diálogo e na cooperação, reflete a nossa visão para um turismo sustentável e bem planeado." Mónica Freitas

Reitera que "o PAN estará sempre na linha da frente na defesa de políticas responsáveis que conciliem o turismo com a sustentabilidade ambiental e o bem-estar da população" e considera que "este projecto é um exemplo do compromisso do partido em apresentar soluções concretas, dialogando com diferentes forças políticas sempre que necessário de modo a garantir respostas eficazes aos desafios da Região".