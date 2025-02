PAN não ouviu propostas que façam a diferença

"As propostas, hoje apresentadas, não nos parecem diferentes, nem vão fazer uma grande diferença naquelas que são as necessidades dos Madeirenses". A reacção ao que ouviu no encerramento do XXII Congresso Regional do PS-Madeira é de Mónica Freitas.

A deputado do PAN disse esperar que o PS entenda que o tempo das maiorias absolutas acabou e pede humildade aos socialistas nesse sentido.

Mónica Freitas também notou que, no espaço de um ano, o PS passou do discurso de que votar PAN era o mesmo que votar PSD, para um em que conta com todos, incluindo com o que representa.

A deputada do PAN afirma que o que se impõe é uma forma de fazer política que, ao que afirma, o PAN inaugurou na política madeirense: a capacidade de dialogar com todos.