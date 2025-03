Liga Portuguesa Contra o Cancro e rede de Farmácias Claro promovem projecto solidário

A Liga Portuguesa Contra o Cancro e a rede de Farmácias Claro, com o patrocínio da Generis, levam a cabo mais uma edição do projecto solidário com o objectivo de apoiar os doentes oncológicos que enfrentam os vários desafios da doença e do tratamento.

"Denominada 'Farmácias em Ação, Cuidar Solidário 2025', esta iniciativa será concretizada através da confecção de tocas, bolsas e próteses mamárias, a partir de tecidos doados, que serão doados às doentes que necessitem", revela à imprensa.

A recolha de tecidos e peças de roupa com material maleável será realizada ao longo do mês de Março nas farmácias da rede Claro.

O trabalho manual será executado através de workshops, que serão realizados em diferentes núcleos da LPCC no país.

Trata-se de uma iniciativa que, de acordo com a LPCC reúne esforços, com base em parcerias, para, mais uma vez apoiar os doentes oncológicos, através da doação de produtos que são essenciais no processo de tratamento e recuperação destas pessoas, numa altura em que estão fisicamente e emocionalmente mais vulneráveis.

“O Cancro é uma doença que afeta toda a gente de forma direta ou indireta, sendo de salientar todas estas iniciativas que partem da comunidade para a comunidade”, lembra a instituição.

Por seu lado, a Rede Claro sustenta que “cuidar vai além da saúde, significa também estar presente para quem mais necessita”. Este foi de resto o mote para “o lançamento do projecto Farmácias em Acção: Cuidar Solidário que há três anos reforça o compromisso das nossas farmácias com a comunidade”.

O Cuidar Solidário não é apenas sobre doação, é sobre humanidade, apoio e esperança. Trata-se de estar próximo de quem enfrenta desafios, de criar oportunidades para melhorar vidas e de devolver carinho e confiança.” Rede Claro

Além disso, a Rede Claro considera essencial “construir projectos que fortaleçam a ligação entre as nossas farmácias, promovendo um espírito de união e colaboração em prol da comunidade”.

Por seu lado, enquanto patrocinadora, a Generis acredita “que a responsabilidade social” deve estar alicerçada no “impacto positivo e o compromisso com a comunidade”.

Por isso é com orgulho que nos juntamos e apoiamos esta iniciativa da Rede Claro, garantindo que mais doentes possam beneficiar deste pequeno, mas significativo gesto de conforto". Generis

A participação da Generis reflecte o posicionamento da empresa na valorização da empatia, da solidariedade e dignidade de cada pessoa, estando ao lado de quem mais precisa e promovendo acções que fazem a diferença.

“Através do nosso apoio directo, da sensibilização ou do incentivo ao voluntariado, a Generis reforça o compromisso com causas que importam, juntando-se a parceiros que também acreditam que juntos podemos levar mais conforto, esperança e qualidade de vida a quem enfrenta desafios tão exigentes”, realça.