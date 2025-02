IL pede que "não voltem a existir falhas no aprovisionamento" de medicamentos para o cancro

Gonçalo Maia Camelo considerou, hoje, “fundamental que não voltem a existir falhas no aprovisionamento dos medicamentos necessários para tratamentos [de cancro]”.

O cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal (IL) Madeira às Regionais de 23 de Março falava na sequência de uma visita realizada, hoje, pela candidatura liberal à sede do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no Funchal, "com o objectivo de tomar contacto com o trabalho e os desafios desta instituição".

Após a visita, Gonçalo Maia Camelo destacou o "excelente trabalho desenvolvido pela Liga" e, numa outra nota, apelou "à diminuição dos prazos para a realização dos exames após rastreio positivo".

O candidato da IL defende a este última respeito que os doentes possam, se necessário, recorrer aos privados.

"A IL defende que, na definição das políticas de saúde, deve ter-se em conta toda a capacidade instalada da Região, incluindo o sector social e os agentes privados", sublinhou Gonçalo Maia Camelo citado em nota de imprensa.