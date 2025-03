Bloquistas solidários com luta dos trabalhadores da ARM

O Bloco de Esquerda manifestou, esta tarde, a sua solidariedade com os trabalhadores da empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) que lutam por melhores salários e condições de trabalho.

Em nota à imprensa, o Bloco de Esquerda dá realce a este exemplo de luta sindical, tal como estão a fazer os trabalhadores do sector de hotelaria ou os trabalhadores dos HF, que também lutam pela negociação da contratação colectiva de trabalho para o seu sector.

"Todos estes trabalhadores, as respectivas estruturas sindicais, dão um sinal forte de resistência e combate a todos os trabalhadores de outros sectores da vida económica da Região que viram os seus contratos coletivos perderem a sua vigência", observam.

Esta situação tem levado a que os trabalhadores sejam sujeitos ao nivelamento por baixo, por via do salário mínimo; a que não haja negociação efectiva das carreiras profissionais nem de diferenciação entre carreiras ou antiguidade; a que os trabalhadores fiquem desprotegidos e sem qualquer poder para negociar com as entidades patronais dado que prevalece o contrato individual. A união dos trabalhadores é fundamental e urgente para uma negociação forte por mais salário, por horários de trabalho compatíveis com a vida familiar e pelo direito ao descanso.

O Bloco de Esquerda aponta que foi a direita, a coligação PSD-CDS, "a fazer o maior ataque aos direitos de quem trabalha, e saúda todas as lutas contra a caducidade de contratos e pela reposição de negociações colectivas entre as partes interessadas (associações sindicais e patronais) e pugnará sempre pela defesa da única forma democrática para obtenção de aumentos salariais dignos e outros direitos contratuais, que é a negociação de contratos coletivos de trabalho".