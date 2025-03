Criação de comunidade terapêutica "peca por ser tardia", diz Roberto Almada

A candidatura do BE esteve, hoje, junto ao Centro Educativo no Santo da Serra, "que custou 10 milhões de euros aos cofres do Estado" e que se encontra fechado "há largos anos".

Roberto Almada recordou que, desde 2006, o BE propôs no parlamento regional "que na Madeira deveria criada uma comunidade terapêutica para o tratamento e a reinserção na comunidade dos doentes toxicodepentes". Uma proposta que disse ter sido sempre rejeitada.

Há meia dúzia de meses viemos a saber que o Governo Regional estava a solicitar, junto do Governo da República, que a tutela deste Centro Educativo passa-se para a Região, para a instalação de uma comunidade terapêutica. Nós achamos que é uma boa solução, que só peca por ser tardia, porque esta comunidade já era necessária na Madeira há mais de década e meia". Roberto Almada

O candidato lamentou que esta proposta do BE não tenha sido aprovada no parlamento regional e que só agora avance, numa altura em que este flagelo se agravou na Região.

"O Governo Regional e o Governo da República, que são da mesma cor, devem colocar alguma celeridade neste processo", salientou.