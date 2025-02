Director das Comunidades dos Açores visitou o Havai

O Director Regional das Regional das Comunidades dos Açores, José Andrade, visitou diversas comunidades açorianos nas ilhas do Havaí.

Ao DIÁRIO o responsável pelas comunidades Açorianos disse que Impressiona e orgulha encontrar a Açorianidade ainda tão presente nas ilhas do Havai, a 12.000 quilómetros de distância e mais de 100 anos depois de concluída a nossa emigração.

“De 1877 a 1913, emigraram para o Havai 22.400 portugueses, a maior parte dos Açores: 11.600 açorianos, 7.300 madeirenses e 3.500 continentais”, explicou o governante.

Hoje, depois de Califórnia e Massachussets, o Havai é a terceira maior comunidade portuguesa dos Estados Unidos da América, com 91.000 lusodescendentes maioritariamente originários das ilhas de São Miguel e da Madeira.

O arquipélago norte-americano do oceano pacífico contará com mais de 50.000 açordescendentes, muitos partilhando ascendência madeirense e todos orgulhosos das suas raízes, que simplesmente nos pedem: não se esqueçam de nós!

José Andrade explica que para recuperar e reforçar a relação histórica e estratégica dos Açores com o Havai, tão injustamente esquecida, desenvolvemos importantes contatos na ilha de Oahu, especialmente na capital estadual de Honolulu, e na Big Island, sobretudo na cidade de Hilo, de 19 a 22 de fevereiro.

Destes contactos, o responsável pela pasta das comunidades dos Açores salientar que por exemplo, a Vice-Governadora do Estado do Havai, Sylvia Luke, o Cônsul Honorário de Portugal em Honolulu, Tyler dos Santos, o Mayor de County of Hawaii, Kimo Alameda, o Portuguese Culture & Historical Center, a Portuguese Genealogical & Historical Society of Hawaii, a Brotherhood of Punchbowl Holy Ghost, a Hawaii Island Portuguese Chamber of Commerce ou o Honoka’a Heritage Center.

Por fim, adiantou ainda que desta visita poderá resultar a futura criação da Casa dos Açores do Havai, para complementar a actividade desenvolvida pelas Casas dos Açores da Califórnia e da Nova Inglaterra, no âmbito da rede mundial das 18 Casas dos Açores atualmente existentes em Portugal, Brasil, Estados Unidos da América, Canadá, Bermuda e Uruguai.