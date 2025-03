Funchal investe 62.875 euros em protocolos com oito associações da área educativa

A Câmara Municipal do Funchal firmou, hoje, oito protocolos com associações da área educativa, no âmbito do apoio ao associativismo. No total, falamos de um montante de 62.875 euros, que tem por objectivo "reforçar o trabalho desenvolvido por entidades que promovem projectos de relevante interesse municipal no sector da educação".

A sessão de assinatura dos protocolos decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, ocasião para a presidente sublinhar que estes apoios visam promover a "qualidade do ensino e a inovação pedagógica”. “O Funchal, enquanto uma verdadeira ‘Cidade Educadora’, tem vindo a desenvolver um novo projecto denominado ‘Cidade Amiga das Crianças’”, explicou Cristina Pedra, acrescentando que está a ser desenvolvida uma estratégia local dos direitos das crianças, em parceria com a UNICEF, e que conta com a participação activa dos alunos das escolas do município.

A autarca reforçou ainda que o investimento na educação tem sido uma “meta e prioridade”, recordando que, além dos apoios diretos às associações, a autarquia disponibiliza uma vasta oferta formativa no âmbito do Projeto Educativo Municipal, com mais de 100 actividades destinadas às escolas.

Além disso, foi alargado o programa de Bolsas de Estudo, que representa um investimento de 2,2 milhões de euros anuais, abrangendo agora, para além das licenciaturas, os cursos técnicos profissionais, mestrados e doutoramentos. A autarquia assegura ainda a distribuição de materiais escolares, equipamento tecnológico e a criação de bolsas de mérito e valor.

“O investimento na área da educação já ascende a 12 milhões de euros neste mandato, um aumento de cerca de 60% face a 2021”, afirmou Cristina Pedra.