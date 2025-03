Campeã Argentina qualificada para o Mundial 2026

A Argentina, detentora do título, qualificou-se hoje pela 19.ª vez, e 14.ª consecutiva, para o Mundial de futebol, ao beneficiar do empate caseiro da Bolívia com o Uruguai (0-0), na 14.ª jornada, de 18, da zona sul-americana.

A formação 'albi-celeste', que recebe ainda hoje o Brasil, lidera o apuramento na América do Sul, com 28 pontos, mais 14 do que a Bolívia, no sétimo lugar, de acesso a um play-off, num apuramento que qualifica diretamente os seis primeiros.

A formação 'albi-celeste' conseguiu em 2022, 'capitaneada' por Lionel Messi, melhor jogador e segundo melhor marcador da prova, o seu terceiro título mundial, repetindo 1978 e 1986. Foi ainda 'vice' por três vezes, em 1930, 1990 e 2014.

A Argentina é a quarta formação a garantir o apuramento, depois de Japão e Irão (Ásia) e da Nova Zelândia (Oceânia), seleções que se juntaram a Canadá, México e Estados Unidos, coanfitriões da prova, de 11 de junho a 19 de julho de 2026.