Programa Eurodisseia tem 66 vagas de estágio para jovens madeirenses

O programa Eurodisseia, uma iniciativa da Assembleia das Regiões da Europa (ARE), está a aceitar candidaturas em diversas áreas e há 66 vagas para jovens madeirenses, que queiram realizar um estágio de formação profissional noutro país da União Europeia.

Podem participar jovens residentes na Madeira, com habilitação de nível IV (12.º ano) ou superior e idade entre 18 e 30 anos, sendo os países de destino a Bélgica, Espanha e Geórgia.

Arquitectura, comunicação, projectos europeus, hotelaria, engenharia, ensino, educação especial, educação ambiental, social, património cultural, são algumas das áreas a que os jovens podem candidatar-se.

Os interessados em começar um estágio, entre Abril e Setembro de 2025, com duração de 3 a 7 meses, devem contactar a Direcção Regional de Juventude para apoio personalizado no processo de candidatura, podendo obter mais informaçãoes através do telefone (291 203 830) ou e-mail ([email protected]).

Refira-se que os estagiários beneficiam de bolsa de estágio, viagens, apoio ao alojamento, formação linguística e cultural, seguro e certificado.