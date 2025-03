ACIF fecha 2024 com resultados líquidos positivos de 9.300 euros

A Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), reunida esta manhã em Assembleia Geral, aprovou o Relatório da Direcção e as Contas do exercício de 2024, com resultados líquidos positivos de 9.300 euros.

Aos jornalistas, António Jardim Fernandes, presidente da ACIF-CCIM, disse que “as contas estão perfeitamente estáveis”, o que assume importância para garantir o “equilíbrio financeiro”, mais ainda num ano particularmente “desafiante” pelo quadro político que se traduziu em alguma paralisia nas actividades.

Para além dos serviços que presta aos associados, que aumentaram em 2024 face a 2023, e também dos programas europeus e alguns projectos do PRR, a autonomia da ACIF foi tida como relevante para “ter a sua independência na sua opinião e sempre que dialoga com os diversos sectores”.

O presidente da ACIF destacou ainda as 14 acções de formação e a área dos eventos, como a Expo Madeira, a Expo Noivos e os mercados de usados, “projectos que têm impacto”, não apenas junto dos associados, mas de todo o tecido económico.

António Jardim Fernandes que acrescentou que a associação vai ouvir os seus associados com vista a preparar um caderno de encargos a apresentar ao novo Executivo regional.