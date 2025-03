Campanha "Cinto-me Vivo" nas estradas entre 1 e 7 de Abril

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam amanhã, 1 de Abril, a Campanha de Segurança Rodoviária "Cinto-me vivo", inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025. A decorrer até 7 de Abril, "a campanha visa alertar condutores e passageiros sobre a forma correta de usar os dispositivos de segurança".

Na colisão, um veículo imobiliza-se numa fração de segundo, mas os ocupantes, caso não usem cinto de segurança, continuam a seguir na direção do movimento, com uma velocidade igual à que seguia o veículo no instante inicial do acidente. Numa colisão frontal a 50 km/h, um condutor com 70kg, sem cinto de segurança, sofre um impacto equivalente a uma queda livre de um terceiro andar. ANSR

E mais: "O uso do capacete de modelo aprovado, devidamente apertado e ajustado, reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente. Está, igualmente, comprovado que a utilização correta de cadeirinha homologada e adaptada ao peso da criança reduz em 60% o risco de lesões graves. Em crianças até aos quatro anos, a utilização de uma cadeirinha voltada para a retaguarda, combinada com a utilização de cinto de segurança, reduz até 90% o risco de lesões graves ou de morte."

Portanto, perante estes factos, a campanha "Cinto-me Vivo" integra:

Ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira;

Operações de fiscalização da GNR e da PSP, com especial incidência em vias e acessos de elevado fluxo rodoviário, de acordo com o PNF de 2025, nos locais onde se verificam maiores índices de sinistralidade grave, relacionados com as temáticas das campanhas, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores, no que respeita à correta utilização dos dispositivos de segurança.

Relembram os parceiros desta iniciativa que "a utilização dos dispositivos de segurança é fundamental e apelam a todos para que os utilizem de forma correta", nomeadamente:

Utilize sempre uma cadeirinha homologada, devidamente instalada, e adaptada à altura e peso da criança;

Utilize sempre o cinto de segurança, em todos os lugares do veículo, e em todos os percursos, mesmo nos de curta distância;

Utilize o capacete de modelo aprovado, devidamente ajustado e apertado.

De referir que esta é "a quarta das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano, no âmbito do PNF de 2025. Até ao final do ano serão realizadas mais sete campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização", realça. "As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas, anualmente, pela ANSR, GNR e PSP, desde 2020, com temáticas definidas, segundo as recomendações europeias, para cada um dos anos. O PNF de 2024 consagrou como prioritários os temas velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor".

Assim, "à semelhança de 2024, no PNF de 2025 os temas das campanhas de sensibilização e de fiscalização são: velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor", não sendo de menos recordar que "a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas, através da adoção de comportamentos seguros na estrada".