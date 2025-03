Campanha 'Viajar sem pressa' resultou em 13 detenções na Madeira

A Campanha de Segurança Rodoviária 'Viajar sem pressa', promovida pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na Região Autónoma da Madeira, que decorreu entre os dias 18 e 24 de Março, resultou em 13 detenções e 263 infracções ao Código de Estrada.

Durante as operações da PSP na RAM, no âmbito desta campanha, foram controladas 10.947 viaturas quanto à velcoidade.

Em nota enviada pela PSP é referido que "em termos de fiscalização presencial, o Comando Regional procedeu à fiscalização de 1503 veículos. Do total de veículos fiscalizados durante a campanha, registaram-se 263 infrações ao Código de Estrada e 13 detidos (9 por condução sob o efeito do álcool e 4 por desobediência). Destas infrações, 99 delas correspondem a excessos de velocidade, nomeadamente 70 leves, 26 graves e 3 muito graves."

Foram ainda registados, durante o período de campanha, 47 acidentes, dos quais resultaram 2 feridos graves e 17 feridos leves, tendo como causas 32 colisões e 15 despistes.

Com objectivo de alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, uma das principais causas dos acidentes nas estradas, esta campanha contou com a participação do Instituto de Mobilidade e Transportes – IP RAM na realização de acções de sensibilização, complementando o trabalho de fiscalização da PSP.

Foram sensibilizados 150 condutores, a quem foram transmitidas mensagens como :

A velocidade é a principal causa de um terço de todos os acidentes mortais;

Quanto mais rápido conduzimos, menos tempo dispomos para imobilizar o veículo, quando algo de inesperado acontece;

Numa viagem de 20 km, aumentar a velocidade de 50 para 60 km/hora, permite ganhar apenas 4 minutos.

Viaje sem pressa, chegue com vida.

A campanha encontra-se inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025 e foi divulgada nos meios digitais e em acções de sensibilização do IMT – IP RAM, realizadas, em simultâneo, com as operações de fiscalização da PSP.

Esta foi a terceira das 11 campanhas planeadas no âmbito do PNF de 2025. Até ao final do ano, serão realizadas mais oito campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização têm temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos. O PNF de 2025 consagra como prioritários os temas Velocidade, Álcool, Acessórios de segurança, Telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

"A sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada", remata.