Iniciativa Liberal quer a Madeira com uma voz mais activa na União Europeia

A Iniciativa Liberal (IL), pela voz do cabeça de lista às regionais, Gonçalo Maia Camelo, reiterou hoje, em nota de imprensa, "a importância de reforçar a presença e a participação da Madeira nas decisões da União Europeia, particularmente nas áreas que afectam directamente a Região, como a agricultura, pescas, zona franca e transportes".

O candidato sublinhou a necessidade de garantir que a Madeira "tenha uma voz activa" nos processos decisórios comunitários, especialmente em matérias reguladas e decididas no âmbito da União Europeia.

"Hoje, muitas dessas questões são reguladas e decididas a nível europeu, pelo que é essencial que a Madeira tenha uma presença forte e uma participação efectiva nos respectivos processos decisórios e nos órgãos comunitários", disse Gonçalo Maia Camelo, sublinhando a importância de garantir que os interesses da Região sejam defendidos no cenário europeu.

O candidato da IL também realçou a relevância da actuação do partido no Parlamento Europeu, onde, vinca, "a Iniciativa Liberal está representada e empenhada na defesa da Região".

De resto, para reafirmar o compromisso da IL com a defesa da Madeira nas instituições europeias, João Cotrim Figueiredo, eurodeputado da Iniciativa Liberal, estará na Região na próxima sexta-feira, 21 de Março, para uma reunião de trabalho com a candidatura da IL.

João Cotrim Figueiredo marcará, também, presença no encerramento da campanha, que contará com um momento de convívio com membros e simpatizantes da IL, no Barreirinha Bar Café, a partir das 18 horas.

Para Gonçalo Maia Camelo, este “evento será uma oportunidade para celebrar o liberalismo e reforçar o compromisso da Iniciativa Liberal com o futuro da Madeira.”

A IL acredita que uma participação mais activa e representativa da Madeira nas decisões europeias "é fundamental para garantir o desenvolvimento económico e social da Região, com especial enfoque nas áreas mais sensíveis e estratégicas para a sua economia", conclui a nota de imprensa do partido.