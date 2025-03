Três alpinistas morrem no cume do monte espanhol Moncayo

Três alpinistas morreram hoje no cume do monte Moncayo, no nordeste de Espanha, anunciaram as autoridades, numa altura em que o mau tempo se estende a todo o país, após a passagem da depressão Martinho.

"Estamos chocados com a morte de três alpinistas esta tarde no Moncayo", declarou Pilar Alegría, porta-voz do Governo espanhol, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

"Os nossos pensamentos estão com as suas famílias e amigos", acrescentou.

Moncayo, ou San Miguel, é uma montanha com 2300 metros de altitude, a mais alta do sistema montanhoso central de Espanha.

Os alpinistas, que faziam parte de um grupo maior procedente de Madrid, provavelmente escorregaram numa placa de gelo, segundo a comunicação social espanhola.

Um pedido de socorro foi recebido pouco depois das 14:00 (locais e de Lisboa), e os bombeiros chegaram ao local e prestaram "os primeiros socorros a uma das vítimas que ainda estava viva", mas que acabou por morrer, indicaram na rede social X as autoridades de Saragoça, na região de Aragão.

"Devido ao mau tempo, o resgate por helicóptero teve de ser suspenso" e, finalmente, "os corpos tiveram de ser trazidos para baixo a pé, com a ajuda da Guardia Civil", a polícia espanhola, segundo as autoridades.

Quase toda a Espanha foi hoje atingida pela depressão Martinho (que também afetou Portugal), a quarta a atravessar o país em menos de duas semanas, fazendo com que zonas de 14 regiões fossem colocadas em alerta meteorológico.