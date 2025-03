Março está a terminar, mas os Miele Cooking Days estão a chegar

O mês pode estar a acabar, mas há algo que ainda vai querer aproveitar. De 27 de Março a 2 de Abril, inclusive, a Raimundo Ramos recebe os ‘Miele Cooking Days’, uma campanha especial onde poderá encontrar uma selecção de eletrodomésticos desta marca com descontos até 15% sobre o preço de venda recomendado.

Cozinhar pode ser um prazer ou um verdadeiro desafio – e, muitas vezes, a diferença está nos equipamentos que usamos. Um forno que não distribui o calor de forma homogénea ou um exaustor que não cumpre o seu papel podem transformar a confecção de qualquer prato num verdadeiro teste à paciência. Por isso, apostar em electrodomésticos de qualidade faz toda a diferença.

Com uma reputação de excelência, a marca alemã é uma das mais conceituadas no mercado. Durante os Miele Cooking Days, terá a oportunidade de adquirir fornos, placas de indução, exaustores, máquinas de café e muitos outros equipamentos de cozinha a preços exclusivos.

Visite a Raimundo Ramos e descubra as promoções Miele para aproveitar estes dias.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa.

March is ending, but the Miele Cooking Days are just beginning

The month may be coming to an end, but there’s still something you won’t want to miss. From March 27 to April 2, Raimundo Ramos hosts the Miele Cooking Days, a special campaign where you can find a selection of Miele appliances with discounts of up to 15% off the recommended retail price.

Cooking can be a pleasure or a real challenge – and often, the difference lies in the appliances we use. An oven that doesn’t distribute heat evenly or an extractor hood that fails to do its job can turn any recipe into a frustrating experience. That’s why investing in high-quality appliances makes all the difference.

With a reputation for excellence, the German brand Miele is one of the most respected names in the market. During the Miele Cooking Days, you’ll have the opportunity to purchase ovens, induction hobs, extractor hoods, coffee machines, and many other kitchen appliances at exclusive prices.

Don’t miss this chance to upgrade your kitchen. Visit Raimundo Ramos and discover the Miele promotions available during these special days!