Na véspera do Dia Mundial da Obesidade, o cirurgião bariátrico Miguel Reis, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pede mais atenção a esta pandemia e revela que metade dos adultos madeirenses tem excesso de peso e que os cuidados com a alimentação são essenciais. Avisa que esta doença crónica tem um impacto económico “brutal”. Segundo o cirurgião bariátrico, o número de primeiras consultas ronda os 300 doentes por ano e, em média, 50 a 70 doentes são submetidos a cirurgia que reduz o tamanho do estômago ou altera o sistema digestivo. É o tema que faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira.

A foto com maior destaque na primeira página ilustra a chamada para uma notícia que explica que a Madeira passa a contar com novos trilhos de bicicleta todo o terreno (BTT). A oferta de percursos licenciados pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza em áreas protegidas e de forma organizada tem vindo a crescer.

Outra notícia revela que o mês de Março traz um máximo histórico de oferta de voos no Aeroporto da Madeira. Haverá mais 23.096 lugares e 124 frequências face ao mesmo mês do ano passado.

Para ler há também uma entrevista com o cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal. Gonçalo Maia Camelo manifesta disponibilidade para trabalhar com o governo mas sem Albuquerque.

Por fim, referência para a vitória do Marítimo frente ao FC Porto B, que permite a fuga dos lugares de descida.

