A maioria dos acidentes a envolver motociclos ocorre por excesso de velocidade?

Esta semana o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública apresentou o balanço anual da actividade de trânsito na Região referente ao ano passado. As notícias que envolvem acidentes de viação despertam por norma interesse, existindo diversos comentários nas redes sociais sobre o assunto.

Entre os comentários deixados no Facebook encontramos um que afirma que a maioria dos acidentes a envolver motociclos ocorre por causa do "excesso de velocidade”. Será que se confirma?

Tendo em conta o balanço apresentado pela PSP Madeira é possível observar que em 2024 foram registados 3.845 acidentes de viação, que resultaram em 12 mortes.

A PSP separou a sinistralidade por tipo de veículos. Vejamos:

É possível confirmar que mais de 80% dos acidentes do ano passado envolveram automóveis ligeiros e que apenas 9% envolveram motociclos, contudo se verificarmos o número de feridos graves e até de vítimas mortais, este último tipo de veículo lidera, com 6 vítimas mortais face às 5 registadas em acidentes com automóveis ligeiros e uma em automóveis pesados.

Quanto aos feridos graves foram registados 284, um número manifestamente superior aos feridos de automóveis ligeiros (39), o segundo número maior.

Vejamos agora a tipologia dos acidentes ocorridos em 2024:

Perante os resultados, a PSP conclui que a maioria dos despistes (727) foram aqueles que mais contribuíram para a ocorrência de feridos graves e vítimas mortais, estando normalmente associados a excesso de velocidade ou velocidade imprópria para as condições da via.

Em conclusão a Polícia de Segurança Pública demonstra que, apesar de “apenas” 361 acidentes envolverem motociclos, estes registam mais vítimas mortais e mais feridos graves. E, neste aspecto, as autoridades alertam que "é necessário sensibilizar os condutores dos motociclos para o excesso de velocidade e para a necessidade imperiosa da utilização de equipamentos de protecção individual, nomeadamente o capacete a roupa de protecção adequada”.

A verdade é que, em 2024, o Comando Regional da PSP levantou mais de 12 mil autos de contraordenação, sendo que as infracções mais gravosas e que são apontadas como origem da maioria dos acidentes foram o excesso de velocidade (849), a condução sob o efeito do álcool (abaixo de 1,2g/l) (517), a condução sem cinto de segurança (403) e o transporte de crianças fora das condições regulamentares (275).

Apesar de não se conhecerem dados que relacionem directamente quantos acidentes com motociclos existiram a envolver excesso de velocidade, a verdade é que mais de 800 infracções ocorreram, no ano passado, por excesso de velocidade, sendo esta a principal causa para as origens da maioria dos acidentes.

A PSP alerta ainda que é necessária que é necessária mais sensibilização para os motociclistas para o excesso de velocidade.

Portanto é verdade quando se diz que a maioria dos acidentes, a envolver motociclos, ocorrem por excesso de velocidade.