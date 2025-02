12 pessoas morreram no ano passado nas estradas da Madeira

No ano passado a Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve perto de 1.000 condutores e registou mais de 12 mil infracções de trânsito. Num comunicado de imprensa, o Comando Regional da PSP da Madeira dá conta que foram realizadas mais de 150 acções de sensibilização em matéria de segurança rodoviária, presenciadas por mais de 5 mil estudantes, membros da comunidade escolar e condutores.

"Apesar deste esforço, o nível de sinistralidade mantém-se muito acima do admissível e a causar o infortúnio e o luto injustificado em muitas famílias madeirenses. O excesso de velocidade e os acidentes envolvendo motociclos são os principais responsáveis pelos números da sinistralidade com as consequências mais trágicas", refere.

Em 2024 foram realizadas 959 detenções por crimes rodoviários destas, destaca-se 755 por condução em estado de embriaguez e 204 por condução sem carta.

Foram realizadas perto de mil operações de fiscalização rodoviária, tendo sido controlados presencialmente cerca de 58 mil condutores e realizados mais de 15 mil testes de alcoolemia. Foi também efectuado o controle de velocidade a mais de 61 mil viaturas.

No conjunto destas intervenções foram levantados mais de 12 mil autos de contraordenação, o que equivale a uma média 33 infrações registadas por dia. As infrações mais gravosas e que são apontadas como origem da maioria dos acidentes foram as seguintes: 849 autos por excesso de velocidade, 517 por condução sob efeito de álcool (abaixo de 1,2 gls), 403 por condução sem cinto de segurança e 275 por transporte de crianças fora das condições regulamentares.

"Apesar da intensificação da fiscalização e do esforço de sensibilização, foram registados mais acidentes de viação e mais feridos, em comparação com o ano de 2023. Verificaram-se mais 174 acidentes e mais 11 feridos. Felizmente as consequências foram menos dramáticas, pois o número de feridos graves desceu; menos 22, bem como o número de mortos; menos 1", refere a nota.

No total foram registados 3.845 acidentes resultando destes 12 mortos, 73 feridos graves e 1.158 feridos leves.

Em análise a estes resultados, a PSP verifica que os "despistes são aqueles que mais contribuíram para a ocorrência de feridos graves e vítimas mortais, estando normalmente associados a excesso de velocidade ou velocidade imprópria para as condições da via. Enquanto não corrigirmos esta conduta não baixaremos estes trágicos números."

No que diz respeito ao tipo de veículo interveniente em acidente de viação verificámos que, apesar de só 9% dos acidentes envolverem motociclos, estes registaram 50% das vítimas mortais e 85% dos feridos graves. Neste aspeto é necessário sensibilizar os condutores dos motociclos para o excesso de velocidade e para a necessidade imperiosa da utilização de equipamentos de proteção individual, nomeadamente o capacete e a roupa de proteção adequada.

No âmbito da prevenção, no ano 2024, a PSP da Madeira realizou 11 operações temáticas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização, as quais contaram com a presença de funcionários do Instituto de Mobilidade e Transportes – IP RAM. Estas operações são dedicadas à fiscalização de motociclos/ciclomotores, condução sob o efeito do álcool, condução fazendo uso do telemóvel e controlo de velocidade. Na ocasião, são relembrados alguns conceitos e medidas de prevenção por parte dos funcionários do IMT junto dos condutores e passageiros que são alvo de fiscalização.

Tendo em conta a participação da PSP no Plano Regional de Educação Rodoviária, no ano letivo de 2023/24 foram efetuadas 170 ações de prevenção rodoviária, com um alcance de mais de 5 mil pessoas representantes das diferentes classes da comunidade escolar. Para nos aproximarmos do público universitário realizamos no Verão mais 200 operações com o mote “Mais Verão – Sem drogas”. Estas conjugam ações de sensibilização e fiscalização e integram para além da PSP a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências.

No âmbito da prevenção, em 2024 a PSP da Madeira realizou 11 operações temáticas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização, as quais contaram com a presença de funcionários do Instituto de Mobilidade e Transportes – IP RAM. Estas operações são dedicadas à fiscalização de motociclos/ciclomotores, condução sob o efeito do álcool, condução fazendo uso do telemóvel e controlo de velocidade. Na ocasião, são relembrados alguns conceitos e medidas de prevenção por parte dos funcionários do IMT junto dos condutores e passageiros que são alvo de fiscalização.

Tendo em conta a participação da PSP no Plano Regional de Educação Rodoviária, no ano lectivo de 2023/24 foram efetuadas 170 ações de prevenção rodoviária, com um alcance de mais de 5 mil pessoas representantes das diferentes classes da comunidade escolar. Para nos aproximarmos do público universitário realizamos no Verão mais 200 operações com o mote “Mais Verão – Sem drogas”. Estas conjugam ações de sensibilização e fiscalização e integram para além da PSP a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências.

A PSP garante que este ano manter-se-á atenta e vigilante em todas as estradas da Região, continuando a apostar na prevenção, sensibilização e fiscalização.

Ainda assim, deixa recomendações aos condutores: