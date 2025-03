Sindicato da Hotelaria não avança com greve na Páscoa, mas pondera Festa da Flor

"Nós não vamos avançar com a grave na Páscoa", afirmou aos jornalistas o presidente do Sindicato de Hotelaria da Madeira, Adolfo Freitas, na sequência do plenário de trabalhadores, que decorreu esta tarde, na sede daquela força sindical, na Rua da Alegria, no Funchal.

Adolfo Freitas avançou que, em alternativa, um grupo de dirigentes sindicais estará no Aeroporto Internacional da Madeira, no próximo dia 17 de Abril, "a distribuir comunicados aos clientes que vêm passar a Páscoa a Madeira", à semelhança do que aconteceu esta manhã junto a alguns hotéis da Região.

Sindicato da Hotelaria expõe patrões Cerca de 50 panfletos já tinham saído das mãos de Ezequiel Abreu, que tem quase 64 anos e em Outubro comemorará 40 de trabalho. “Nós achamos que isto é uma vergonha autêntica”, desabafou ao DIÁRIO. “Depois de um ano tão importante que eles tiveram, quase dos melhores de sempre, até hoje não abrem mão de mais qualquer coisa para o seu staff”, lamentou o empregado, um dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares da Região Autónoma da Madeira que esta manhã passaram novamente à acção num nova forma de luta, o de sensibilizar o cliente e expor os patrões. Além desta campanha nas ruas, a possibilidade de nova greve na Páscoa e Festa da Flor estarão hoje em cima da mesma no plenário a decorrer no Funchal.

Paralelamente, o Sindicato está a organizar um "velório", cuja localização (ainda a definir) "será à porta da Quinta Vigia ou da Secretaria Regional do Turismo", onde serão também entregues os panfletos "em diversas línguas" com as reivindicações dos trabalhadores do sector.

O representante adiantou ainda que o Sindicato de Hotelaria da Madeira voltará a reunir em Abril, para decidir se avançarão para greve na Festa da Flor.

Em causa estão as negociações entre o sindicato da hotelaria e a ACIF, para aumentos salariais na hotelaria.