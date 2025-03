Noite de vendaval apenas com mais 4 ocorrências e uma família desalojada

Desde as 14h30 de 18 de Março até às 08h00 de hoje, 20 de Março, foram registadas na Região 137 ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa causada pela depressão Martinho. São mais 4 ocorrências durante a noite, desde a última actualização (às 20h00) pelo Serviço Regional de Proteção Civil. Entre estas novas situações, uma família de duas pessoas (mãe e filho) foi desalojada no Funchal.

Assim, nestes 137 casos, 34 foram quedas de árvore, 11 desabamentos de estruturas edificadas, 30 identificação/sinalização perigo, 18 quedas de elementos de construção, 2 quedas de rede elétrica, 42 movimentos de massa, situação das vias regionais, a saber:

PONTA DO SOL

- ER 209 - Estrada Engenheiro Teixeira de Sousa (Canhas) condicionada devido a derrocada e queda de ramos

CALHETA:

- ER101 - condicionada na Calheta - queda árvore.

- Caminho do Tanque Arco da Calheta condicionada.

CÂMARA DE LOBOS:

- Estrada da Boca dos Namorados

- Estrada da Corrida, a norte do entroncamento com o caminho do poço da corrida

- Estrada José Avelino Pinto, Estreito de Câmara de Lobos

PONTA DO SOL:

- ER 209 - condicionada - Canhas - derrocada e queda ramos de árvores.

PORTO SANTO:

- Encerramento do Acesso Alameda Infante D. Henrique

RIBEIRA BRAVA:

- Estrada do Lugar da Serra, Tabua, troço final encerrada - movimento massa.

- Promenade da Tabua encerrada

SANTA CRUZ:

- Estrada da Portela Camacha condicionada - movimento massa.

- Estrada das Eiras Velhas, Santa Cruz - movimento massa.

SANTANA:

- Estrada do Lombo Galego, freguesia do Faial, encerrada - derrocada.

- Estrada da Corujeira de Cima, freguesia do Faial, condicionada - queda árvore.

- Caminho do Pico do Lombo Galega encerrada - movimento massa.

SÃO VICENTE:

- Estrada Ribeira Grande/ Lombo Garcês encerrada – derrocada

FUNCHAL

- Estrada Florestal entre Eira do Serrado ao Pico do Areeiro

Em todas estas operações foram empenhados 289 operacionais e 126 meios técnicos.

A Proteção Civil que coordena a divulgação de toda a informação respeitante a estes eventos, dá conta da queda de muro sobre uma habitação na Ponta Sol, que ontem desalojou 3 pessoas, que já foram realojadas, além do colapso parcial de moradia em Machico, não tendo sido necessário realojamento. Além destes casos já reportados ontem, há, portanto uma família que foi desalojada no Lombo dos Aguiares, em Santo António, Funchal.

O município do Funchal foi o mais afectado, com 52 ocorrências, seguido de Santa Cruz (41), Machico (11), Ribeira Brava (8), Câmara de Lobos (7), Santana (7), Calheta (5), Ponta do Sol (3) e São Vicente (3).