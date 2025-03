Alguma vez o PSD-M venceu as eleições em todas as freguesias?

Depois de domingo, em que o PSD-M conquistou 43,43% dos votos, conseguindo eleger 23 deputados, mais quatro do que nas últimas eleições, e arrecadando 62.085 votos, mais 12.982 do que registado em Maio de 2024, o que para muitos correligionários foi um estrondoso êxito, circulam nas hostes social-democratas que bom, bom era quando o PSD-M vencia em todas as freguesias da Região. Logo a pergunta deste fact-check de hoje é: será que os social-democratas alguma vez já terão feito o pleno das 54 localidades?

Antes de saber a resposta convém lembrar que o Partido Social Democrata tem sido uma força política dominante na Madeira desde a criação da Região Autónoma, em 1976. O partido liderado durante décadas por Alberto João Jardim acumulou maiorias absolutas consecutivas, consolidando-se como o partido hegemónico na Região.

Outro dado que importa saber é que nem sempre o mapa de freguesias foi igual ao que hoje apresenta porque, entretanto, surgiram as freguesias da Ilha, em Santana, e do Jardim da Serra, em Câmara de Lobo, dois exemplos que ajudaram acrescentar mais localidades aos 11 municípios da Região.

Também é preciso ter em conta que as eleições na Madeira são disputadas com base num sistema de representação proporcional, com os resultados sendo apurados por concelho e freguesia. Vamos a exemplos recentes. Nas eleições regionais de 2023, o PSD venceu em 50 das 54 freguesias alcançando uma expressiva maioria, mas não totalidade. Agora, em 2025, o PSD-M só não ganha em três: Gaula, Santa Cruz e Santo da Serra, o que também está em consonância com momentos mais fortes da oposição mostrando preferência por outras forças políticas, nomeadamente o PS, CDS-PP ou movimentos independentes.

Mas vamos ao que nos trouxe até aqui. Será que os social-democratas alguma vez já terão feito o pleno das 54 localidades? E a resposta é sim. Foi nas eleições regionais da Madeira realizadas em 2007, Alberto João Jardim, líder histórico do PSD, conquistou uma vitória esmagadora ao alcançar 64,20% dos votos, o que garantiu ao seu partido 33 deputados na Assembleia Legislativa da Madeira. Este resultado, além de consolidar a sua liderança, marcou um feito notável ao alcançar 90 mil votos, o maior número já registado pelo PSD-M numa eleição regional.

A vitória reforçou a posição dominante de Jardim na política madeirense, garantindo-lhe um novo mandato prolongado que se estende até 2011. Esta conquista expressiva surge num contexto político em que Alberto João Jardim se apresentou como uma figura central na defesa da autonomia regional e no combate ao que considerou ser um "défice democrático" imposto pelo Governo da República.

Apesar do resultado avassalador do PSD, a oposição não ficou isenta de reações. Jacinto Serrão, líder do Partido Socialista (PS), que obteve 15,42% dos votos e 7 deputados, recusou demitir-se, atribuindo o resultado ao que considerou ser a "inércia dos órgãos de soberania”.

Outro dado relevante foi o crescimento da CDU, que ultrapassou o CDS-PP e garantiu 2 deputados, com 5,44% dos votos. A novidade destas eleições foi a entrada de duas novas forças políticas na Assembleia Legislativa: o MPT e o PND, que conquistaram um deputado cada. Com a nova configuração parlamentar e uma maioria sólida, Alberto João Jardim saiu reforçado para continuar a governar a região, consolidando-se como uma das figuras mais marcantes da política madeirense.

Conclusão

A afirmação de que o PSD-Madeira já venceu em todas as freguesias nas eleições regionais é verdadeira.