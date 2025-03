Gasolina e gasóleo sobem de preço na próxima semana

Já foi publicada a portaria que fixa os preços dos combustíveis a aplicar na Madeira, a partir de 31 de Março. Há um aumento no valor a pagar tanto pela gasolina, como pelo gasóleo.

A gasolina passa a custar 1,561 euros, mais 1,5 cêntimos do que na semana anterior.

O gasóleo custará 1,439 euros, ou seja, mais 1,3 cêntimos do que no na semana passada.

O gasóleo colorido e marcado é o único que mantém o preço, de 0,981 euros por litro.

Ainda ontem foi publicada, em Jornal Oficial da Região, a portaria que actualiza as taxas unitárias do imposto dos produtos petrolíferos e energéticos (ISP) a praticar na Região. Essa actualização reflecte-se então no valor praticado esta semana. O objectivo é conciliar "a protecção do ambiente com as necessidades de apoio às famílias e às empresas no domínio energético".