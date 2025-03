Portugal e o Cazaquistão estão a ficar mais próximos

A distância de mais de 6.000 quilómetros entre Lisboa e Astana, unidas por um continente - a Eurásia - tem, até hoje, influenciado significativamente a tomada de decisão de empresários e turistas que prestam cada vez mais atenção a este destino. Ao contrário do nosso grande antepassado Vasco da Gama, estamos habituados a percorrer distâncias relativamente mais curtas ou fora dos circuitos habituais. Mas tudo pode mudar!

Nos últimos anos, o Cazaquistão, terra de maçãs e tulipas, tornou-se um dos destinos turísticos mais dinâmicos do mundo. O país, conhecido pelas suas vastas estepes e florestas, montanhas e desfiladeiros majestosos, rios e lagos, bem como pelo seu rico património cultural e tradições de hospitalidade, está agora a atrair a atenção não só dos admiradores de paisagens naturais únicas, mas também de investidores à procura de novas oportunidades. O ano de 2024 constituiu um divisor de águas para a indústria do turismo do Cazaquistão, que está a apresentar resultados impressionantes, graças à política orientada do governo, aos investimentos em grande escala e à promoção ativa na cena internacional.

Desempenho recorde do sector do turismo

Nos primeiros nove meses de 2024, o Cazaquistão foi visitado por 11,5 milhões de turistas estrangeiros, o que é quase o dobro do registado em 2023. Ao mesmo tempo, o número de turistas nacionais aumentou em 562 mil pessoas, atingindo a marca de 6 milhões. Isto reflete o interesse crescente no turismo internacional e doméstico.

As receitas totais dos estabelecimentos de alojamento aumentaram 27 por cento, atingindo cerca de 440 milhões de euros. O número de estabelecimentos de alojamento aumentou em 306 unidades e a sua capacidade aumentou em 18.000 camas.

Estes resultados mostram que o país tem condições para receber mais visitantes e oferecer-lhes condições muito confortáveis.

O investimento é um estímulo ao crescimento

Os investimentos no sector do turismo do Cazaquistão continuam a crescer. Nos primeiros 10 meses de 2024, o seu volume aumentou 33,6%, totalizando cerca de 1,3 mil milhões de euros. Entre os novos projetos-chave encontra-se o “Distrito Turístico de Astana”, no valor de 380 milhões de euros, que criará cerca de 2 000 postos de trabalho e gerará anualmente cerca de 20 milhões de euros de pagamentos de impostos. Outro projeto importante é a “Riviera do Cáspio”, na região de Mangistau, que inclui uma estância balnear, um hotel de golfe, um complexo de moradias e um parque aquático. A sua realização está planeada para 2024-2026.

O Cazaquistão na cena internacional

Em 2024, o país, que é cada vez mais apelidado de potência média nos círculos de especialistas e políticos, subiu para o 52.º lugar no Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo (TTDI-2024), melhorando a sua posição em relação ao 80.º lugar em 2019.

A realização dos 5.ºs Jogos Mundiais Nómadas em Astana, um espetáculo desportivo espetacular e colorido que reuniu 2700 participantes de 90 países, foi um passo importante para reforçar a imagem do país. Além disso, a aldeia de Saty ganhou o prémio de Melhor Aldeia Turística e um projeto do distrito de Katon-Karagai ficou em terceiro lugar na ITB Berlin-2024, o que também sublinha o sucesso no desenvolvimento do turismo rural.

O reconhecimento de Almaty na cena internacional merece uma atenção especial. Em janeiro de 2024, o The New York Times classificou Almaty como um dos 52 melhores locais a visitar, referindo a sua combinação única de cultura urbana moderna e paisagens naturais. Em janeiro de 2025, a CNN Travel também classificou Almaty como um dos melhores locais a visitar, apelidando a cidade de “capital do novo estilo” da Ásia Central. O editorial referiu que Almaty oferece tudo, desde boa comida e vida noturna animada a um cenário de arte e cultura contemporânea em rápido desenvolvimento.

Em 29 e 30 de maio de 2025, a capital futurista do Cazaquistão acolherá o 2.º Fórum Internacional de Astana (AIF2025), que já se consagrou como uma plataforma de diálogo moderna para delegados de alto nível de todos os continentes, organizações internacionais, empresas e universidades discutirem e encontrarem soluções para questões relacionadas com as tendências geopolíticas, as alterações climáticas, a energia, a água e a segurança alimentar.

Rumo a um futuro digital

Em 18 de novembro de 2024, o Cazaquistão deu um passo significativo no sentido da integração na comunidade digital mundial ao introduzir regras atualizadas em matéria de vistos. Novas categorias, como o Visto Nómada Digital para profissionais de TI e o Visto Neo Nómada para nómadas modernos, visam atrair profissionais qualificados e viajantes, tornando o país mais aberto à comunidade internacional. Esta iniciativa estratégica do Cazaquistão reflete a experiência bem-sucedida de Portugal, que se estabeleceu como um dos principais destinos dos nómadas digitais. De acordo com dados de fonte aberta, Portugal foi o destino mais popular para os nómadas digitais em 2023, atraindo 27,1 por cento dos 1200 profissionais inquiridos. A introdução de um visto para viajantes digitais em 2022 desempenhou um papel fundamental neste sucesso. O país também ficou em sétimo lugar entre os principais destinos para nómadas digitais em 2024.

Seguindo o exemplo de Portugal, o Cazaquistão procura criar um ambiente favorável aos nómadas digitais, oferecendo novas categorias de vistos e melhorando as infraestruturas. Estas medidas têm por objetivo atrair talentos e viajantes, impulsionando assim a economia e reforçando os laços internacionais.

Condições favoráveis para os turistas

Num esforço para garantir um elevado nível de segurança e conforto aos visitantes estrangeiros, o Cazaquistão introduziu um sistema de informação inovador SafeTravel.kz. Ao entrar no país, cada estrangeiro recebe um cartão especial com um código QR que conduz a um portal eletrónico multilingue, onde são apresentadas todas as informações e recomendações necessárias para uma estadia segura dos turistas no país, bem como ligações para descarregar aplicações móveis úteis.

Portugal é um novo destino para os turistas do Cazaquistão

O crescimento da indústria do turismo deve-se a uma série de fatores, incluindo o aumento do número de países isentos de visto para os cazaques, a expansão das viagens aéreas e o aparecimento de novos destinos de férias. No Global Passport Power Rank 2025, o passaporte turquesa do Cazaquistão subiu para o 52.º lugar. De acordo com este barómetro, os cidadãos do Cazaquistão podem viajar sem visto para 46 destinos e, noutros 50 países, o visto pode ser obtido diretamente na fronteira. Os diplomatas do Cazaquistão estão a negociar com a União Europeia e os seus Estados-Membros a flexibilização do regime de vistos para os seus cidadãos.

O aumento da frequência dos voos, a simplificação dos procedimentos de emissão de vistos e o desenvolvimento das infraestruturas tornam o mundo mais próximo e os sonhos de países longínquos uma realidade.

Por detrás dos números secos das estatísticas, há uma história viva sobre a forma como os hábitos e as preferências dos turistas cazaques estão a mudar. As agências de viagens tradicionais offline, apesar da crescente popularidade dos serviços em linha, continuam a ocupar posições de liderança. Para muitos viajantes, o contacto pessoal com um agente de viagens, o aconselhamento profissional e a assistência na compilação de itinerários complexos continuam a ser indispensáveis. Ao mesmo tempo, a nova geração, que cresceu na era digital, opta cada vez mais por plataformas em linha onde é possível planear uma viagem de forma independente, poupando tempo e dinheiro.

O mercado turístico do Cazaquistão está a tornar-se um palco de concorrência e cooperação entre operadores locais e internacionais. Empresas estrangeiras, como a Booking.com, há muito que se estabeleceram no mercado, mas agora estão a ser desafiadas por serviços cazaques como a Halyk Travel, a Jusan e a Kaspi Travel. Estas plataformas não só oferecem soluções de reserva convenientes, como também introduzem ativamente inovações, incluindo a inteligência artificial, para tornar a escolha de hotéis e viagens ainda mais precisa e personalizada.

De particular interesse é o facto de os turistas do Cazaquistão estarem a favorecer cada vez mais os serviços nacionais em linha, abandonando gradualmente os análogos estrangeiros. Este facto não só reforça a posição das empresas locais, como também contribui para o desenvolvimento de todo o sector. De acordo com os especialistas, esta tendência é benéfica para todos - os consumidores obtêm condições mais favoráveis e o mercado torna-se mais competitivo.

De acordo com o tourcode.kz, os 10 principais destinos dos cazaques em 2024 incluem a Turquia, o Egito, os EAU, a Tailândia, o Vietname, a China, as Maldivas, o Qatar, a Geórgia e a Itália.

Ao mesmo tempo, Portugal está a conquistar com confiança os corações dos viajantes cazaques, oferecendo-lhes uma combinação harmoniosa de história, cultura e beleza natural.

Mas o turismo não é apenas estatística e tecnologia. É, acima de tudo, histórias de novas impressões, descobertas e emoções. Os cazaques, conhecidos pelo seu amor incondicional pelas viagens, estão a escolher cada vez mais destinos europeus para as suas férias, entre os quais Portugal ocupa um lugar especial. Este país, com a sua história rica, as ruas acolhedoras de Lisboa e as praias pitorescas do Algarve, tornou-se uma verdadeira descoberta para os turistas do Cazaquistão. Em 2024, Portugal tornou-se um destino popular, confirmando a sua atratividade não só como local de férias na praia, mas também como centro cultural onde cada pedra respira história.

O interesse crescente por este país demonstra uma tendência importante: os cazaques não só estão a alargar a geografia das suas viagens, como também a escolher férias mais sentidas, centradas em impressões, cultura e experiências únicas.

Cazaquistão e Portugal: perspetivas de cooperação

O Cazaquistão e Portugal têm experiência prática de cooperação no domínio do turismo. Em 2020, foi assinado um memorando entre a Universidade Internacional de Turismo do Turquestão e a Universidade do Algarve, em Portugal, e foi ainda preparado para assinatura um Memorando de Cooperação entre as agências nacionais de turismo Kazakh Tourism e o Turismo de Portugal. A cooperação pode ser alargada através da partilha de experiências no domínio do turismo sustentável, do desenvolvimento de rotas turísticas conjuntas e da organização de vários eventos. Por exemplo, a organização de dias culturais do Cazaquistão na Madeira e de eventos culturais portugueses no Cazaquistão poderia constituir um passo importante no reforço dos laços entre os dois países.

Atualmente, a indústria do turismo do Cazaquistão está em plena expansão, e não se trata apenas de um crescimento em termos de números, mas da história de um país que se abre ao mundo e que o mundo descobre o Cazaquistão com todas as suas oportunidades. Nesta rápida evolução, é importante recordar que o turismo não é apenas um negócio, mas também uma oportunidade de intercâmbio cultural, compreensão mútua e inspiração. Os cazaques, ao descobrirem novos países, não só passam férias, como também se tornam embaixadores da sua cultura, contribuindo para o reforço dos laços internacionais. Não têm medo das longas distâncias e do desconhecido. A coragem está no seu ADN, como demonstra a campanha de sensibilização internacional Kazakhstan: Born Bold, que está a ganhar força. E quem sabe, talvez seja este o principal segredo do sucesso da indústria do turismo - a capacidade de ultrapassar barreiras, de ligar pessoas, países e culturas, criando novas histórias e abrindo novos horizontes.