PSD ganha mais 13 mil votos e fica a 1 deputado da maioria absoluta

O PSD é o grande vencedor das Eleições Regionais de 2025. O partido conseguiu 43,43% dos votos depositados nas urnas.

Miguel Albuquerque consegue assim mais 12.982 votos (+7,3 pontos percentuais) face ao resultado das últimas eleições, realizadas em Maio de 2024.

Em segundo lugar ficou o JPP com 21,05% da votação (+4,16 pp do que em 2024), muito atrás do PSD, mas relegando para a terceira posição o PS, que apenas conseguiu 15,64%, tendo perdido 6.626 votos face à votação conseguida em Maio de 2024.

O Chega ocupa o quarto lugar, com 5,47%, tendo perdido 4.720 votos (-3,76 pp) face às últimas Regionais.

Já o CDS perdeu mais de mil votos e apenas conseguiu segurar o lugar de deputado a José Manuel Rodrigues.

A Iniciativa Liberal baixou ligeiramente face a 2024, mas manteve a sua representação parlamentar, tendo sido eleito Gonçalo Camelo.

De fora do parlamento fica o PAN.

A Assembleia Legislativa fica assim com a representação de seis forças partidárias, menos uma do que na ainda legislatura.

Em termos regionais o PSD venceu em 50 das 54 freguesias e em 10 dos 11 concelhos.