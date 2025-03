Nova App do IASAÚDE vai permitir pagar reembolsos em um mês

Rubina Silva falava, esta manhã, na apresentação da aplicação do Instituto de Administração da Saúde – IASAÚDE que vem permitir aos utentes do Serviço Regional de Saúde submeter pedidos de reembolso de despesas de saúde à distância. Uma das vantagens será o pagamento do reembolso no espaço de um mês, quando actualmente a média anda à volta dos três meses.

Na oportunidade, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, agradeceu a todos os envolvidos no projecto, bem assim aos presentes, por entender que o trabalho na Saúde só se realiza "com todos". "A Saúde tem sido um dos pilares da governação", observou, dando conta do trabalho desenvolvido nos últimos anos e dos investimentos do Governo Regional feitos nas áreas da saúde e da protecção civil.

Trata-se de um projecto concretizado ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que esteve a ser desenvolvido ao longo do último ano e representa um investimento de cerca de 78.800 euros, mais IVA.

Conforme já referido ao DIÁRIO, a nova aplicação, compatível com sistemas Android e iOS, nasceu da necessidade identificada já em 2021 pelos serviços e inserida no esforço de aproximação aos cidadãos e desmaterialização que o Governo Regional assumiu.

No ano passado, conforme dados daquele Instituto, foram processados mais de 85.000 processos, registados 5.290 novos utentes e foram realizados quase 68.000 atendimentos.

A par da APP, hoje apresentada, o próprio IASAÚDE investiu numa plataforma interna de ligação que permite que toda a informação que entra através da aplicação seja automaticamente tratada e os cálculos realizados também automaticamente.

Agora segue-se a distribuição de panfletos pelas casas das pessoas com o QR code para facilmente aceder à aplicação e será realizada também uma campanha de outdoors nas ruas para publicitar a App.