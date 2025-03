Albuquerque adiou votação na Escola da Ajuda

O acto eleitoral deste domingo está a ter boa afluência na Escola da Ajuda, onde estão inscritos 8.470 eleitores. Às 10h00, já tinham votado 7% (530) dos 8.470 eleitores distribuídos pelas 8 mesas de voto.

O cabeça-de-lista do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, foi o primeiro de três candidatos inscritos nesta secção a votar. O centrista votou pelas 11h00. Foi seguido de Gonçalo Camelo, cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal, que votou 10 minutos depois.

O terceiro candidato é o líder do PSD, que devia votar pelas 11h30, mas adiou a vinda às urnas para as 12h30. O motivo deste adiamento não foi avançado pelo secretário-geral do PSD, José Prada, uma das muitas caras conhecidas a passar por esta secçãode voto. Albuquerque tem uma multidão de jornalistas à espera.

Cerca de uma hora depois da primeira contagem, pelas 11h00, já tinham votado 13,13% dos eleitores inscritos, num total de 1.129 votos depositados nas urnas.