Santa Luzia distinguida com Bandeira de Mérito Social

A Junta de Freguesia de Santa Luzia foi distinguida pela ANGES – Associação Nacional de Gerontologia Social - com a Bandeira de Mérito Social, um dos mais prestigiados galardões atribuídos em Portugal.

A distinção resultou de uma candidatura da autarquia “com todos os apoios atribuídos por esta freguesia quer a toda a comunidade escolar bem como a toda a freguesia desde jovens a idosos e a todas as famílias”, que têm por objectivo apoiar os novos residentes e todos os que já cá vivem há muitos anos nas áreas da habitação, educação e acção social”.

“De entre as medidas em vigor, destacam-se, por exemplo, os apoios a pequenas obras para requalificação das suas habitações, apoio em alimentação, apoio à natalidade com o Kit-BEBE, Voucher de material escolar, apoio em medicamentos, apoio com material geriátrico, apoio com exames complementares de diagnóstico e apoio em saúde oral e visual”, acrescenta.

“Esta é uma distinção que nos deixa muito orgulhosos pois reconhece o esforço feito pela autarquia na implementação de medidas de apoio às famílias e à população mais vulnerável do concelho, e cujos resultados, para além da melhoria da qualidade de vida”, disse o presidente da Junta de Freguesia de Santa Luzia, Tiago Rodrigues.

A Bandeira de Mérito Social foi criada em 2022 e, de acordo com o regulamento, é atribuída por proposta do Conselho Consultivo da ANGES a organizações que promovam o bem-estar social e o desenvolvimento social e tenham nas suas práticas intervenções que visem diminuir a vulnerabilidade, a pobreza e o estado de necessidade de indivíduos ou comunidades.

A Junta de Freguesia de Santa Luzia já é reconhecida como freguesia de mérito social com a entrega do respetivo galardão e certificado de mérito que nos orgulhamos muito de ser a primeira autarquia a conquistar na Região Autónoma da Madeira diz o presidente desta autarquia Tiago Rodrigues.