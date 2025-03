Cardeal prevê que Papa surpreenda e não renuncie

O Papa Francisco vai surpreender as pessoas depois de recuperar da pneumonia dupla, que o mantém internado desde 14 de fevereiro, mas não vai renunciar, garantiu hoje o cardeal Victor Fernandez.

"Agora começa uma nova etapa e é um homem de surpresas. Terá aprendido muitas coisas neste mês", afirmou o também prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, referindo-se ao líder da Igreja Católica, de 88 anos.

"Será libertado da prisão e, após este período difícil, será frutífero para a Igreja [Católica] e para o mundo", afirmou Fernandez.

Quando questionado sobre se a surpresa envolvia a resignação, respondeu: "Não me parece, não".

À margem da apresentação do livro do Papa "Viva la poesia", Fernandez, que tal como Francisco também é argentino, acrescentou que o Papa está muito bem, mas teve de reaprender a falar e que o regresso para a Páscoa "depende dos médicos".

"O Papa está muito bem, mas o oxigénio de alto fluxo seca tudo. Tem de reaprender a falar, mas o corpo está como dantes", garantiu.

Na mais recente atualização do estado de saúde de Francisco, o Vaticano avançou que continuava a melhorar e tinha dispensado a ventilação mecânica não invasiva.

Há dois dias, a mesma fonte indicou que o Papa estava também a reduzir a dependência de oxigénio suplementar de alto fluxo durante o dia.

A infeção por pneumonia dupla de Francisco está sob controlo, mas ainda não foi completamente eliminada, acrescentou o gabinete de imprensa do Vaticano.

Na terça-feira, fontes do Vaticano indicaram que Francisco tinha conseguido dormir na noite anterior no hospital sem recorrer à ventilação mecânica não invasiva, ou seja, sem a máscara de oxigénio.

Trata-se de um "bom passo" que deve ser interpretado "com cautela", com os médicos a insistir que a condição clínica do Papa continua a ser "complexa dentro da estabilidade", acrescentaram.

O líder religioso está internado, desde 14 de fevereiro, no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma infeção pulmonar complexa, que se transformou numa pneumonia em ambos os pulmões.

O Vaticano está a reduzir novamente as atualizações sobre o estado de saúde de Francisco à medida que este continua lentamente a recuperar, pelo que não deverá haver novas informações antes de segunda-feira.