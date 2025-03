Guerra de tarifas é Guerra!

Comecemos por relembrar qual o efeito das tarifas sobre os mercados utilizando como exemplo o mercado americano de um vinho importado que sem tarifas se vende por 10€. Neste mercado todos os consumidores que desejam comprar esse vinho por 10€ encontram quem lhes deseje vender e todos os vendedores que desejam vender o vinho por 10€ encontram quem o deseje comprar. O mercado está em equilíbrio.

Vejamos agora o que acontece se for aplicada uma tarifa de 200% neste mercado sobre este vinho. Os vendedores não conseguem continuar a receber 10€ pela mesma quantidade de vinho porque após a tarifa o preço de compra passa a ser 30€ e o número de consumidores a esse preço é menor. O que acontece? O preço tem de baixar, enquanto a quantidade consumida/vendida vai diminuir, havendo um novo equilíbrio., por exemplo, ao preço de compra de 15€.

Neste caso o consumidor americano vai pagar 15€, o produtor estrangeiro vai receber 5€ e o Presidente Trump fica com 10€. Este é o modo de aumentar a receita fiscal sem se ser questionado sobre o aumento da carga fiscal.

Vejamos mais alguns efeitos do aumento das tarifas sobre o vinho importado. Os consumidores americanos que deixaram de o consumir, vão talvez consumir mais vinho não importado o qual é provável que aumente de preço, os restaurantes que servem vinho vão aumentar os preços… ou seja vai haver um aumento de inflação nos Estados Unidos e uma diminuição do poder de compra dos consumidores americanos.

Se a tarifa for aplicada não sobre o vinho, mas sobre um produto utilizado na produção, então o aumento de preço vai-se refletir sobre toda a cadeia de produção, e o consumidor é quem vai pagar mais no final do processo produtivo. Pode até acontecer que toda a Economia americana entre em recessão.

No país de origem do vinho, os produtores vão ver as suas vendas diminuir, assim como o preço por unidade vendida. É provável que o preço no país de origem também se reduza. Assim o setor do vinho irá gerar menos rendimento e deste modo afetar toda a Economia do país de origem.

Retaliar impondo tarifas sobre os bens importados dos Estados Unidos é impor as consequências que referi acima aos cidadãos de países que não tiverem nada a ver com a eleição de Trump, por isso a retaliação deve ser bem ponderada e em bens para os quais haja capacidade interna produção para substituir as importações ou em bens que é do interesse que se passe a produzir internamente.

Uma guerra de tarifas é uma guerra e, como todas as guerras, tem custos que muitas vezes não são previsíveis no início… neste caso pergunto-me se Trump terá feito algum estudo sobre os impactos das suas medidas na Economia americana?