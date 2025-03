Aluguer de galinhas poedeiras é tendência crescente nos EUA

Nos últimos anos, os norte-americanos têm sofrido com o aumento do preço dos ovos e alguns optaram por procurar alternativas a estas flutuações, como alugar ou ter as suas próprias galinhas.

A Rent the Chicken, uma empresa fundada em 2013 nos arredores de Pittsburgh, na Pensilvânia, que oferece aos seus clientes a opção de alugar duas a quatro aves para as suas casas, para que possam ter ovos frescos todos os dias, ou seja, sem sofrer com as alterações de preço.

Jenn Tompkins, cofundadora da empresa, garantiu à agência Efe que se notou um aumento do número de clientes nos últimos meses.

"Quando as pessoas alugam uma das nossas galinhas, sabem que não têm de se preocupar com o preço dos ovos, ou com a escassez, ou com as restrições de compra. Só têm de ir ao quintal buscá-las", acrescentou.

Desde o final de 2022, o preço dos ovos nos EUA tem vindo a aumentar de forma constante, impulsionado por um surto de gripe aviária que resultou no abate de mais de 100 milhões de galinhas poedeiras.

De acordo com dados oficiais, o preço dos ovos atingiu o pico pela primeira vez em janeiro de 2023, na administração do democrata Joe Biden (2021-2025), mas foi em fevereiro deste ano, na administração do republicano Donald Trump, que bateu todos os recordes, atingindo os 5,89 dólares.

No entanto, o portal Trading Economics (que já oferece dados de março) afirma que no início deste mês uma dúzia custava em média mais de 8 dólares.

Trump, que tomou posse em janeiro, criticou repetidamente o seu antecessor, culpando-o por lhe ter passado o problema.

Embora o Departamento de Agricultura garanta que o preço está agora num nível mais normal, cerca de 3 dólares, estas alterações, os limites de compra impostos por alguns supermercados e o facto de muitas vezes não estarem disponíveis nas prateleiras das lojas levaram os cidadãos a procurar soluções.

A cofundadora da Rent the Chicken realça que muitas pessoas optaram por "abrir a porta a todos os benefícios" que estas aves oferecem, para além dos económicos.

"Os ovos frescos têm menos colesterol do que os ovos comprados em lojas. Mas as galinhas também funcionam como terapia. Podem ajudar a interagir com os vizinhos quando saem para o quintal, e afastam as crianças dos ecrãs ao ensiná-las a cuidar de um animal", apontou.

A empresa oferece os seus serviços em 35 grandes mercados do país e em vários outros do Canadá, embora, com o avanço da tecnologia, nas últimas semanas o negócio tenha expandido ainda mais.

São mais populares em Pittsburgh, Connecticut e Toronto (Canadá) e, embora possam ser uma boa opção para quem vive nas grandes cidades, onde a vida é tradicionalmente mais cara, lamenta que não sejam uma boa alternativa para quem vive em apartamentos.