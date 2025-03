Ouro atinge novo recorde e está perto dos 3.000 dólares por onça

O preço do ouro atingiu hoje um novo recorde, ultrapassando os 2.993 dólares a onça e aproximando-se dos 3.000 dólares pela primeira vez na história.

Às 04:00 de hoje, o preço do ouro chegou aos 2.993,90 dólares a onça, após a ameaça do Presidente norte-americano, Donald Trump, de impor sobretaxas às importações de vinhos e outras bebidas alcoólicas europeias.

No entanto, às 06:45 baixou e estava a ser negociado a 2.987,42 dólares, de acordo com dados da Bloomberg citados pela agência espanhola EFE.

Estes valores superam o recorde atingido na quinta-feira, quando pelas 16:44 atingiu 2.985,29 dólares.

Os novos recordes no preço do ouro surgem no meio de uma incerteza global devido a tensões tarifárias e geopolíticas, além de temores de uma recessão nos EUA.

O analista Juan Ignacio Crespo, citado pela EFE, explicou que a recente "corrida do ouro" pode ser explicada por argumentos tradicionais e novos.

"Desde o fluxo de ouro importado para os EUA (que baixou as suas projeções de crescimento do PIB no primeiro trimestre), até à escassez do metal em Londres, ou à voracidade dos bancos centrais", disse.

Donald Trump ameaçou na quinta-feira a União Europeia (UE) com tarifas de 200% sobre o champanhe, vinhos e outras bebidas se a taxa de 50% da UE sobre o whisky norte-americano não cair.

A UE, a China e o Canadá anunciaram medidas de resposta às taxas alfandegárias de 25% para o aço e o alumínio impostas por Trump e que entraram em vigor na quarta-feira.