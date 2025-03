Conservatório e DRC apresentam exposição sobre iconografia musical na Torre do Capitão

Nesta quinta-feira, 27 de Março, o Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro – Torre do Capitão, no Funchal, será palco da inauguração da exposição ‘A Iconografia Musical nas Igrejas e Capelas do Funchal’.

A iniciativa pretende destacar a presença da música na arte sacra da cidade, evidenciando instrumentos, músicos e representações onde a música assume um papel central na expressão religiosa.

A abertura do evento contará com intervenções do director regional da Cultura, Medeiros Gaspar, do presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, e do Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus. Antes da visita à exposição, Rita Rodrigues, da Direção Regional da Cultura, fará uma breve apresentação do projecto, que culminará com um concerto na Capela. Este espectáculo reunirá alunos e docentes do Conservatório: a Classe de Flautas de Bisel, sob a orientação da professora Carla Abreu, e o Ensemble de Música de Câmara do Curso Profissional de Instrumentista, dirigido pelo professor Giancarlo Mongelli.

Esta mostra resulta de um estudo coordenado pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, em parceria com a Direção Regional da Cultura e a Universidade NOVA de Lisboa. O projecto, liderado por uma equipa de especialistas, aprofundou a investigação sobre a iconografia musical no património religioso madeirense, dando continuidade ao trabalho pioneiro da investigadora Isabel Santa Clara.

Além da catalogação das representações musicais encontradas, o projecto também incluiu acções formativas: Luzia Rocha ministrou sessões sobre iconografia musical, enquanto Rita Rodrigues orientou formações sobre montagem de exposições, contribuindo para o enriquecimento profissional dos participantes.

A equipa de investigação contou com a participação de Luzia Rocha (NOVA-FCSH), Paulo Esteireiro (Conservatório e NOVA-FCSH), Rita Rodrigues (DRC), Carolina Faria (Conservatório e INET-md), Micaela Campanário e Leonor Lowden (Conservatório).

"Com esta iniciativa, o Conservatório e a Direção Regional da Cultura reforçam o seu compromisso com a preservação e valorização do património cultural da Madeira, promovendo o estudo e a divulgação da música no seu contexto artístico e religioso", remata nota enviada pelo Conservatório.