Nova Direita pede coragem aos madeirenses para mostrar cartão vermelho ao PSD

O cabeça de lista da Nova Direita às eleições de domingo na Madeira, Paulo Azevedo, apelou hoje aos eleitores para terem a "coragem de passar um cartão vermelho" ao Governo Regional do PSD e mostrou-se confiante na eleição de deputados.

"As pessoas já vivem na base da promessa há muitos anos. Chega a altura de eleições, o Governo Regional dá uma pancadinha nas costas e diz 'se votares em mim irás ter isso'. As pessoas estão cansadas, as pessoas já não acreditam nisso", avisou.

O candidato, que hoje participou em ações de campanha em vários bairros sociais no concelho do Funchal, realçou que, agora, as pessoas têm de "tomar a coragem" de ir às urnas e "passar um cartão vermelho" ao Governo Regional.

"Ao fim e ao cabo, [o executivo] não tem feito nada pelas pessoas, além das promessas", disse.

Paulo Azevedo, também líder regional da Nova Direita, que se estreia em eleições na região, mostrou-se confiante de que o partido vai conseguir eleger pelo menos um deputado à Assembleia Legislativa, considerando que o eleitorado madeirense vota maioritariamente à direita, mas está cansado do PSD, partido que governa o arquipélago desde 1976.

"Nós temos andado a apresentar as nossas propostas, que não são à base de promessas, mas sim soluções rápidas, que é isso que a população da Madeira precisa", explicou, vincando que a receptividade tem sido boa.

"Espero que as pessoas manifestem a sua revolta no domingo votando na Nova Direita, para ter mais uma voz a lutar pelos interesses da população", sublinhou, reiterando que o governo social-democrata "não apresenta soluções" e, por isso, "as pessoas estão cada vez mais no desespero".