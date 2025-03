Mulher agredida em contexto de aparente violência doméstica

Uma mulher com 38 anos de idade foi esta madrugada vítima de agressão na habitação onde vivia, num contexto de aparente violência doméstica.

Os BVM foram mobilizados para acudir a mulher, num incidente que terá envolvido também a PSP, dado o contexto de violência doméstica perpetrado pelo companheiro.

A situação ocorreu pela 1h00 desta noite na Rua do Pina, no Funchal, sendo que a vítima apresentava escoriações no corpo.