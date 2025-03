“As verdadeiras sondagens são no domingo e aquelas que se ouvem na rua no dia-a-dia”

“As sondagens valem o que valem e para nós a Nova Direita as verdadeiras sondagens são as que vão sair no domingo e aquelas que nós ouvimos na rua, no dia-a-dia”, começou por assinalar Paulo Azevedo, cabeça-de-lista da Nova Direita, uma das candidaturas que não figura entre as dez candidaturas ‘mais votadas’ no estudo de opinião da Aximage para o DIÁRIO e a TSF-M.

O candidato da Nova Direita ressalva contudo como facto “curioso”, ninguém da família, amigos, conhecidos e militantes ter sido contactado para ‘votar’ nesta sondagem.

“Todos nós temos família, temos amigos, temos conhecidos e ninguém de nós, dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos conhecidos e dos nossos militantes receberam telefonemas para essas sondagens. É por isso que nós achamos muito esquisito e continuamos a dizer que essas sondagens valem o que valem e as verdadeiras sondagens são no domingo e aqueles que se ouvem na rua no dia-a-dia. Essas sim, essas são bastante assertivas”, declarou.