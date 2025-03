Elisa Ferreira e Vieira da Silva no segundo dia das sessões setoriais do PS

A ex-comissária europeia Elisa Ferreira, o antigo ministro Vieira da Silva e o ex-secretário de Estado João Neves participam na quinta-feira nas sessões setoriais do PS com vista à atualização do programa eleitoral às legislativas.

O PS iniciou hoje, com sessões sobre habitação e SNS, o processo de cinco dias para a atualização do programa eleitoral com a construção do Manifesto Legislativas 2025, com que o partido se apresentará às eleições antecipadas de 18 de maio.

Segundo informação adiantada à agência Lusa por fonte oficial do PS, na quinta-feira à tarde, no painel dedicado à economia, destaque para a participação de Elisa Ferreira, que já foi comissária europeia, eurodeputada, vice-governadora do Banco de Portugal e ministra do Ambiente e do Planeamento.

De manhã, na sessão sobre "Trabalho, Salários e Segurança Social", o PS recebe os contributos, entre outros, do antigo ministro socialista José António Vieira da Silva e do ex-secretário de Estado Miguel Cabrita.

Carlos Farinha, do ISEG, Renato Carmo, do ISCTE, Ana Paula Bernardo, deputada do PS, Fernando Gomes, da Corrente Sindical Socialista CGTP, ou Mário Mourão, da Tendência Sindical UGT, são outros dos nomes que vão dar contributos no painel sobre trabalho.

À tarde, um vasto leque de personalidades junta-se a Elisa Ferreira para discutir a "Economia em Transformação", entre os quais os economistas Ricardo Paes Mamede e José Reis.

O ex-secretário de Estado da Economia João Neves, o ex-presidente da AICEP Filipe Santos Costa, e os deputados e ex-secretários de Estado João Torres Nuno Fazenda são outros dos nomes presentes.

Da lista de personalidades que vão discutir a economia fazem ainda parte César Araújo, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Vestuário de Portugal, Luis Vieira, presidente da ANCAVE e Mário Jorge Machado, presidente Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

As sessões setoriais do PS para atualizar o programa eleitoral às legislativas arrancaram hoje com debates sobre habitação e saúde.

Durante cinco dias a sede nacional do PS serve de palco para um conjunto de sessões setoriais nas quais socialistas, ex-governantes, especialistas e independentes vão debater e dar contributos para o Manifesto Legislativas 2025, com que o partido se apresentará às eleições antecipadas de 18 de maio.

Fonte socialista adiantou à Lusa que um dos convidados será o antigo comissário europeu António Vitorino -- nome que tem sido apontado como possível candidato presidencial -, que participará na sessão de sexta-feira sobre "Relações Internacionais, Europa e Defesa".

Estas sessões setoriais são fechadas à comunicação social, mas as intervenções iniciais do líder do PS, Pedro Nuno Santos, são abertas, adiantou à Lusa fonte oficial do partido.