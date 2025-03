Rosa Martins e José Vieira vencem 1ª XCM Ludens Machico

Rosa Martins e José Vieira foram os vencedores do Campeonato da Madeira de XCMaratona (XCM), prova realizada em parceria com o Ludens Clube de Machico, no passado sábado. No total, houve 65 participantes, divididos entre a prova Sprint de 33kms e a prova de Maratona de 53kms.

Segundo nota à imprensa, em termos competitivos na prova Sprint venceu, no sector feminino, Nataliia Tuliuliuk (C. S. Marítimo / Mina Cabeleireiros) e teve o pódio masculino composto por Francisco Ferreira (Caniço Riders / Invermaque) em 1º, Leonardo Chicharo (CN Seixal / Município do Porto Moniz) em 2º, e André Coelho (Caniço Riders / Invermaque) em 3º.

Na Maratona, venceu José Vieira (Clube Naval de São Vicente), com uma margem confortável para Pedro Teles (CN Seixal / Município do Porto Moniz) em 2º, e Romeu Sousa (CN Seixal / Município do Porto Moniz) a fechar o pódio em 3º lugar. Rosa Martins (Ludens Machico /MVasconcelos) venceu nos femininos.

Por categorias foram 6 os Campeões da Madeira de XCMaratona 2025:

Pedro Teles (CN Seixal / Município do Porto Moniz) – Elites M.

Rosa Martins (Ludens Machico /MVasconcelos) – Elites F.

Bruno Moniz (C. S. Marítimo / Mina Cabeleireiros) – Master 30 M.

José Vieira (Clube Naval de São Vicente) – Master 40 M.

Roberto Lúcio (Clube Desportivo Nacional - CHARIB Gestão de Condomínios) – Master 50 M.

Ian Taylor (Vila Baleira Hotels & Resorts/Ginásio Clube Porto Santo) – Master 60 M.