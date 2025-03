Interrupção do abastecimento de água na zona do Palheiro Ferreiro

A Câmara Municipal do Funchal informa que, para efectuar trabalhos no âmbito de intervenções nas redes de água potável, no Reservatório do Palheiro Ferreiro, será necessário interromper o abastecimento de água na zona do Palheiro Ferreiro, , amanhã, a partir das 22h00, com uma duração prevista de seis horas.

Diz ainda que esta intervenção poderá provocar constrangimentos no abastecimento ao Reservatório da Urbanização de São Gonçalo, Reservatório da urbanização Palheiro Village, Reservatório das Neves, Reservatório do Parque Empresarial da Cancela, Reservatório dos Salões, Reservatório do Caminho do Meio e Reservatório do Caminho do Terço.

Trata-se de uma intervenção que poderá afectar 4500 ligações". Câmara Municipal do Funchal

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:

Caminho da Quinta do Palheiro Ferreiro

Travessa da Quinta do Palheiro

Rua da Boa Esperança

Estrada da Camacha

Rua da Estalagem

Rua do Golfe

Rua do Balancal

Entrada 141 da Estrada da Camacha

Rua Fonte das Moças

Vereda do Lombo da Quinta

Vereda da Fonte das Moças

Rua da Bica de Pau

Caminho do Palheiro

Travessa do Lombo da Quinta

Caminho do Palheiro Ferreiro

Estrada da Boa Nova (ER 205)

Caminho dos Pretos

Caminho da Partilha

Caminho da Fonte

Rampa da Fonte

Rampa do Foguete

Ladeira da Fonte

Entrada 8 do Caminho dos Salões

Travessa dos Salões

Travessa da Fonte

Rua dos Salões

Vereda da Levada dos Salões

Vereda dos Estanquinhos

Caminho dos Salões

Caminho de São João Latrão

Rua da Eira

Vereda das Pedras

3ª Travessa das Pedras

2ª Travessa das Pedras

Caminho das Pedras

Vereda do Lombo de São João Latrão

Vereda de São João Latrão

Vereda da Cova

Caminho do Terço

Escadas da Travessa do Pomar

Vereda do Farrobo de Cima

Entrada 108 do Caminho do Terço

Rua do Pomar

Caminho das Voltas

Caminho do Meio

Travessa do Manerra

Vereda do Ribeiro Domingos Dias

Estrada do Curral dos Romeiros

Escadas do Ribeiro Domingos Dias

Vereda do Miranda