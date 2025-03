Alunos do 'Liceu' mostram talentos em palco no 33.º Festival de Teatro Carlos Varela

"Uma atmosfera que respira teatro, nos corredores centrais do 'Liceu', toma conta da escola atarefada com as avaliações de final de período", informa uma nota da Escola Secundária Jaime Moniz. "Mas os alunos, de dentro e de fora, tudo conciliam, o estudo e o drama, e lá desfilam rumo ao palco para mostrar brios. Tem sido assim o Festival, com a heterogeneidade artística dos alunos, o olhar atento do júri e a salutar disputa artística entre grupos de teatro escolar. Nos bastidores, uma equipa atenta e laboriosa tudo prepara para que haja verdadeiramente teatro. E a escola caminha com todos", acrescenta.

Nesta sexta-feira (amanhã), "O Moniz – Carlos Varela, da Escola Secundária de Jaime Moniz, encerra o concurso com a apresentação da peça, 'O Grande Fogo', de Matilde Campilho. Uma ação dramática centrada numa família, com venturas e desventuras".

Mas hoje, logo pela manhã, abriram "alas à Oficina de Teatro Corpus, da Escola Secundária Francisco Franco que leva ao palco a peça 'Um não sei quê'; ainda no mesmo dia, também o Grupo de Teatro Amarelo da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, às 12h00, com a peça 'As barbas de Sua Senhoria', de Teresa Rita Lopes” e às 15 horas a Peça 'Viriato', com a adaptação de José Carlos Godinho, é apresentada pelo Grupo de Teatro O Comboio da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva".

No festival são atribuídos os prémios de Melhor Actor, Melhor Actriz, Melhor Sonoplastia, Melhor Encenação, Melhor Texto, Melhor Realização Plástica e Prémio Carlos Varela. São ainda atribuídas menções honrosas e louvores, de acordo com os trabalhos e temáticas apresentadas.

"O painel de jurados é constituído por Ana Amaro, Assessora de Relações Públicas e Marketing, da Câmara Municipal do Funchal, Sandra Nóbrega, Diretora do Teatro Municipal Baltazar Dias, Diogo Correia Pinto, Diretor do Curso Profissional de Artes do Espetáculo-Interpretação do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode, Maria José Costa, da Associação Contigo Teatro, e Xavier Miguel, do Teatro Bolo do Caco", conclui.