Clube de Dança Desportiva 'Prestige Dance' participa em campeonatos nacionais

O Clube de Dança Desportiva 'Prestige Dance', de Machico, participou no passado fim-de-semana no Campeonato Nacional das 10 Danças e no Campeonato Nacional Grupos e Solos de Latinas e Standard 2025, organizado pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva.

No total foram 14 pares, dois grupos e 35 atletas solos que se deslocaram até ao Pavilhão Desportivo Paz e Amizade em Loures.

Veja os vencedores:

4 pares Campeões Nacionais das 10 Danças:

Juvenis I

- Pedro Alves e Francisca Rodrigues

Juvenis II Iniciados

- Nikita Sotnikov e Matilde Camara

Júnior I Open

- Lourenço Abreu e Elisa Antunes

Júnior II Open Standard

- Hugo Rodrigues e Eva Costa

Campeões Nacionais Grupos:

Pequeno Grupo Juvenis “Fantasy Team”: Sofia Rodrigues, Yara Gonçalves, Alice Costa, Cristiana Camacho, Fabiana Camacho, Alícia Quintal, Sara Sampaio, Matilde Câmara, Beatriz Caldeira.

Campeões Nacionais Solos:

- Matilde Silva - Solo Juvenis I Iniciados, Standard

- Clara Sousa Silva - Solo Juventude Open, Standard

Vice Campeões das 10 Danças:

- Diego Rodrigues e Beatriz Caldeira - Juvenis II Iniciados

- ⁠Álvaro Ribeiro e Diana Camacho - Júnior I Open

- ⁠Santiago Abreu e Alícia Duarte - Sub 21

- ⁠Emilly Brito - Solo Juvenis I Standard

- ⁠Sofia Rodrigues - Solo Juvenis II Intermédios Standard

- ⁠Beatriz Nascimento - Solo Júnior I Open Standard

- ⁠Rosa Florença - Solo Sênior B Open Latinas

3.º lugar 10 Danças:

- Emanuel Rodrigues e Inês Abreu - Juvenis II Iniciados

- ⁠Santiago Abreu e Alícia Duarte - Juventude Open

3.º lugar Solo:

- Yara Gonçalves - Solo Juvenis II Padrão Intermédios

- ⁠Maria Nunes - Solo Júnior I Iniciados Standard

- ⁠Lara Silva - Solo Júnior I Intermédios Standard

- ⁠Francisca Pereira - Solo Júnior I Open Standard

Outros participantes do Solo: Margarida Gouveia, Elena Góis, Ariana Costa, Margarida Olim, Inês Alves, Jessica Sousa, Beatriz Nunes, Ana Fernandes, Ana Baeta, Elisa Teixeira, Sara Gouveia, Marta Sousa, Catarina Nascimento, Leonor Góis, Margarida Saturnino, Maria Camacho, Amélia França, Leonor Pereira, Margarida Martins.

Os pares participantes: Martim Chaves e Núria Rodrigues, Mateus Gomes e Diana Luís, António Martins e Maria Abreu, Aron Szepesi e Íris Serrão.