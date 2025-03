Provedora do Telespectador recebe mais de 1.000 queixas sobre entrevista ao PCP

A Provedora do Telespectador disse hoje à Lusa que recebeu mais de 1.000 queixas sobre a entrevista conduzida pelo jornalista da RTP José Rodrigues dos Santos ao secretário-geral do PCP na segunda-feira.

Contactada pela Lusa sobre o tema, Ana Sousa Dias disse que tinha recebido "mais de 1.000 queixas" e que se encontrava a analisar o assunto, bem como a série de entrevistas onde se enquadra a que foi dada por Paulo Raimundo à RTP.

Fonte oficial da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) adiantou na terça-feira à Lusa que tinha recebido até aquela data "meia centena de participações sobre a entrevista do secretário-geral do PC no Telejornal de 24 de março.

As participações "serão apreciadas pelos serviços da entidade, nos termos previstos nos seus Estatutos", adiantou a mesma fonte, referindo que "quando houver uma decisão a respeito das mesmas, a ERC procederá, como habitualmente, à divulgação pública no seu sítio eletrónico".

O PCP detalhou na terça-feira que iria apresentar queixas junto da ERC, da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) devido à condução da entrevista na RTP ao secretário-geral do partido.

Na segunda-feira, o Partido Comunista tinha avançado que iria acionar "todos os meios legais" contra a RTP, denunciando que foi alvo de provocação durante uma entrevista da estação pública ao secretário-geral do partido, segundo uma publicação na rede social X.

O secretário-geral do PCP foi entrevistado na segunda-feira à noite no Telejornal, no âmbito das eleições legislativas antecipadas, que vão decorrer em maio.

Durante a entrevista, Paulo Raimundo foi questionado várias vezes sobre a posição do PCP sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, tendo sido este o tema ao longo dos cerca de dez minutos da entrevista.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se em 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo AD, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.