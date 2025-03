Retrato de Donald Trump no Capitólio do Colorado é retirado após queixas

O Capitólio do Colorado retirou um retrato do Presidente norte-americano Donald Trump das suas paredes, depois de o líder republicano se ter queixado na segunda-feira redes sociais, alegando que foi "propositadamente desfigurado".

O local onde costumava estar esta pintura, por cima de uma placa onde se lê "Donald Trump. 45º e 47º presidente dos Estados Unidos", está agora vazio, noticiou a agência Efe.

"Se o Partido Republicano quiser gastar tempo e dinheiro para decidir qual o retrato de Trump que ficará pendurado no Capitólio, a decisão é deles", frisaram os congressistas democratas do Estado, numa declaração divulgada hoje pelos meios de comunicação norte-americanos.

Não se sabe o que irá acontecer à pintura, ou se será exposta noutro local.

O chefe de Estado norte-americano culpou na segunda-feira o governador do Colorado, Jared Polis, democrata, por ser o responsável pelo seu retrato, acusando de ter sido "propositadamente desfigurado".

"Ninguém gosta de uma má foto ou pintura de si próprio, mas a que está no Capitólio do Estado do Colorado, publicada pelo governador, juntamente com todos os outros presidentes, foi propositadamente desfigurada a um ponto que talvez nem eu tenha visto antes", apontou Trump, numa publicação na sua rede social, a Truth Social.

O republicado anexou uma foto da pintura em questão, obra da retratista local Sarah Broadman.

Trump queixou-se que Broadman também pintou o presidente Barack Obama, que "está maravilhoso, mas o meu é mesmo o pior".

"Deve ter perdido o talento com a idade", acrescentou.

Apesar das palavras do republicano, foi o seu próprio partido que lançou uma campanha em 2018 para angariar milhares de dólares para pintar o retrato, que foi inaugurado e pendurado no Capitólio em Denver no ano seguinte num evento bipartidário.