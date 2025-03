Jorge Carvalho disponível não confirma continuidade

Jorge Carvalho está disponível para continuar, mas não assume que o vai fazer, remete para o presidente do PSD, Miguel Albuquerque, e para depois do convite de Ireneu Barreto a este para formar governo uma posição sobre a sua continuidade no cargo de secretário Regional. Sendo quase certa a sua continuação - o próprio faz uma avaliação positiva do desempenho – defende que o natural é manter-se nesta pasta da Educação, onde se sente mais confortável e tem maior domínio.

“Até ao momento não há indicação”, afirmou, “nenhuma certeza”, disse aos jornalistas esta manhã, à margem de um evento na Escola EB/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro. “Sempre estive disponível para as missões que entenderam era possível eu concretizar. Se for esse o entendimento, mantemos a disponibilidade”, reagiu.

No executivo há uma década, Jorge Carvalho é um dos mais sólidos membros da equipa de Miguel Albuquerque. Aponta como desafios para o futuro, para si próprio, ou para quem o substituir, a melhoria dos indicadores da educação, a gestão da rede escolar, a integração dos alunos estrangeiros, que são em número crescente, além dos desafios tecnológicos de equipar as escolas e preparar os docentes para um mundo em contínua mudança nesta área, nomeadamente com a presença cada vez maior da inteligência artificial.