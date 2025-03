Sete madeirenses chamados a estágio nacional de esgrima

Sete esgrimistas madeirenses foram chamados para participar no Estágio Nacional de Esgrima que se irá realizar em Lisboa, durante este fim-de-semana de 22 e 23 de Março.

No escalão de cadetes foram chamadas Lara Luís e Alix Silva, do Santanense, bem como Diogo Machado, do Marítimo, e Bruno Silva, do Juventude de Gaula.

Já em juniores, foram convocados Marta Fernandes (Ponta Delgada), Guilherme Freitas (Juventude de Gaula) e Rodrigo Catanho (Marítimo).

Os esgrimistas madeirenses serão ainda acompanhados pelo treinador Ricardo Catanho.

Este estágio da responsabilidade da Federação Portuguesa de Esgrima será orientado para os escalões de cadetes e juniores, femininos e masculinos. Os atiradores foram seleccionados tendo em conta as suas posições no ranking nacional e o seu potencial de evolução.

Este estágio é uma oportunidade para os atiradores madeirenses realizarem trabalho conjunto com os seus colegas do continente e de desenvolver as vertentes técnico/táticas. É também uma oportunidade para os treinadores partilharem conhecimento com os seus colegas. Com esta iniciativa, a FPE pretende ainda fomentar o espírito de equipa e de selecção nacional.

Para a AERAM a chamada dos esgrimistas madeirenses "é mais um momento positivo para a modalidade na Região e prova dos méritos dos nossos atletas no plano nacional", reaça em nota de imprensa. "No ponto de vista da AERAM, esta é uma nota de reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido pelos clubes na Região e pelos seus treinadores", conclui.