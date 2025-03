Nevoeiro e muita chuva exigem cautela na estrada

Bom dia. Manhã tempestuosa, com muita chuva, vento e nevoeiro. Nem é preciso dizer que terá de ter muita cautela ao volante. Mas muita cautela mesmo.

Foto Google Maps

Pelo que nos reportam as imagens em vídeo de vigilância, há condutores que não temperam a velocidade a que andam, mesmo nas condições terríveis que estamos.

Neste momento, há o habitual congestionamento com estrangulamento a partir da zona da Cancela, na Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava e na Estrada do Aeroporto, acumulando e em crescendo dupla fila de 4 km.