É por isto que não muda

Fazer as coisas da mesma maneira e esperar resultados diferentes é o principio da loucura. A citação é atribuída a Albert Einstein e ouvi-a pela primeira vez há muitos anos, quando conversava com o meu Professor Stephen Gilligan, sobre a origem da dificuldade que é transformar estilos parentais. Ao longo dos últimos 15 anos, altura em que comecei a criar a parentalidade generativa, tenho escutado, de muitas mães, muitos pais, sobretudo de famílias que praticam uma educação autoritária e gostavam de experimentar a parentalidade generativa, frases como: “gostava muito, mas tenho medo de não conseguir, Rita!”; “tenho medo que piore!”; “tenho medo de falhar.” Enquanto jornalista ouço também, noutros contextos.

É o medo de falhar, que nos impede de tentar fazer diferente. A neurociência já revelou há muito, que o nosso cérebro está desenhado para a sobrevivência. Ora, para sobreviver, o cérebro precisa de duas coisas: evitar as ameaças e procurar recompensas.

O desejo do cérebro é prever as coisas. Ele gosta muito de informação e de certezas. Por isso, todas as mudanças que envolvem incerteza, que impedem os nossos cérebros de fazer aquilo que gostam de fazer – previsões – são, naturalmente, e com a intenção positiva de nos proteger, evitadas. Os estudos sugerem que vivemos mais confortavelmente com a certeza sobre um resultado negativo do que com a incerteza.

E a mudança é ainda mais difícil quando levamos a parentalidade muito a sério (fala de muitas necessidades nossas, submersas). E há mais, segundo a neurolinguística, a forma como fazemos uma coisa, fazemos todas as outras. E a educação tradicional ainda insiste em focar no erro. Basta observarmos: a que cor são corrigidos os testes? A encarnado. Em 10 perguntas, erramos 3, esquecem-se as 7 que estão certas e dão-nos uma avaliação formada a partir daquelas que não acertámos, emitindo, rapidamente, um atestado de incapacidade. O foco apenas no resultado, não está atento ao processo, à dedicação, ao que fizemos realmente bem, ao que ainda pode ser melhorado, e como.

Se é verdade que estamos mais conscientes, também não é menos verdade que ainda estamos longe de guiar as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos numa perspetiva de autoconhecimento e de encontrar respostas em nós. A mensagem que é continuamente emitida é a de que o outro precisa de mudar para caber, para ser. Isto é como continuar a dar alface à voz crítica que nos habita.



Quem cresce a ser notado pelo erro, cria uma imagem distorcida de quem é e das suas capacidades e: desiste. Porque acredita que não é suficiente, que não faz nada que preste, que é sempre a mesma coisa, que não merece, que não vale a pena. E deixa de tentar. Confunde-se com o próprio erro. A sua autoestima fica frágil e altamente permeável. Torna-se um eterno insatisfeito, na busca insaciável de validação. Sim, procura constantemente validação externa, porque não a encontra dentro de si próprio.

São muitos os estudos (e é fácil notar pela nossa experiência pessoal!) que propõe que o que se torna um problema não é tanto a criança fazer ou não fazer determinada coisa, é sim nós nos focarmo-nos nisso.

Outro problema com que muitos pais se deparam é o facto de viverem um conjunto de crenças e valores que os levam a esforçar-se para educar de uma forma diferente. E, por vezes, essa obsessão com a educação vem do facto de não conseguirem ser aquilo que estão a tentar que os filhos sejam.

Tudo isto torna as mentalidades rígidas. Sem flexibilidade. Ou seja, mais resistentes às mudanças, quando necessárias. Mais próximas do medo de falhar.

Foto Align Towards Spine/Unsplash

Crescemos a acreditar que a principal missão dos pais é ensinar, corrigir e moldar os nossos filhos. Ao longo do caminho, percebemos que a parentalidade também é uma oportunidade poderosa de autodescoberta e crescimento pessoal. E essa, implica errar para então, acertar. É assim que entendemos, de uma vez por todas, que a parentalidade (a base de tudo na vida) é sobre reeducarmo-nos, é sobre conexão. É sobre conectar antes de corrigir.

Quando percebemos que só errando é que se acerta, que só desmontando o processo do erro e inserindo passos da fórmula de quando acertamos é que avançamos, que o erro é um detalhe particular e generativo do crescimento, é que tiramos o peso de cima das nossas crianças (de todos, na verdade!). Um peso que limita (desumanamente) o seu (nosso) potencial de desenvolvimento.

Transformar a mentalidade fixa, rígida, numa de expansão e crescimento, é perceber internamente que somos seres em evolução constante, e quanto mais treinarmos, mais expandimos. Mais longe vamos. Depende das nossas intenções e dedicação.

É urgente mudar a relação com o erro. Errar é aprender! Thomas Edison falhou mais de mil vezes antes de finalmente, inventar a lâmpada elétrica. Edison encarou essas tentativas como etapas essenciais para o sucesso. Cada erro e cada tentativa, traz lições importantes.

A persistência consciente, aplicada com a estratégia e com os recursos certos, pode transformar erros repetidos, em leveza, sem competição e numa bonita história de sucesso.

Quando olhamos pela lente da parentalidade generativa, quando tentamos e falhamos, até acertar, caminhamos num trilho que, aos poucos, sem pressas, nos vai oferecendo maior clareza em relação aquilo que está a ser difícil na parentalidade, que é como quem diz: nós! Difícil somos nós, a nossa forma de agir perante certas situações, a dualidade em que mergulhamos, as nossas ideias pré-concebidas (preconceitos) sobre o certo e o errado, a nossa autoestima (por vezes frágil) que gera comportamentos como a dificuldade em lidar com a vergonha, em lidar com a opinião dos outros… Agora, quando praticamos parentalidade generativa, vivemos conscientes dos lamaçais e areias movediças - emocionais ou mentais. E mesmo que tudo corra mal, não faz mal. Tentámos! Voltaremos a tentar, até conseguirmos. E celebraremos muito. Cresceremos muito. Não no final, mas em todo o processo. Com amor.