Chega Madeira acompanha resultados eleitorais ainda sem a presença de Castro

O Chega Madeira continua a acompanhar os resultados eleitorais deste domingo, que apontam para uma descida do número de deputados do partido. Em Maio de 2024 elegeram quatro deputados.

Hoje, à medida que vão sendo analisados os votos, o Chega elege três deputados.

Miguel Castro, presidente do partido e cabeça-de-lista às Regionais ainda não se encontra na sede.

Às legislativas de hoje da Madeira, as terceiras em cerca de um ano e meio, concorrem 14 candidaturas que vão disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.A abstenção nas eleições Regionais 2025 situa-se entre os 41% e 47%, de acordo com projecção divulgada pela RTP.